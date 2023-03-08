Рекорд для Пентагона: Байден предложил увеличить расходы на закупку оружия, — СМИ

Бюджет Минобороны США предусматривает превышение показателя в 835 миллиардов долларов. По сравнению с 816 млрд, предоставленных Конгрессом в текущем финансовом году, это рекорд.

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Президент Джо Байден намерен в четверг, 9 марта, предложить дополнительные расходы в мирное время на уровне 145 миллиардов долларов организации исследований и разработки вооружений, а также 170 миллиардов долларов на закупку нового оружия. Подробности 8 марта сообщил Bloomberg.

Нормы бюджета предусматривают закупку и модернизацию истребителей F-35 на сумму 13,5 миллиарда долларов. Пентагон намерен заказать 83 самолета для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, что отвечает задачам этих ведомств. Это включает в себя запланированные 35 для морской пехоты и ВМС, а также 48 самолетов для ВВС.

Соответствующая заявка на приобретение на сумму 170 миллиардов долларов – это на 8 миллиардов больше, чем Конгресс предусмотрел на этот финансовый год. Запрос на исследование и реализацию разработки примерно на 5 миллиардов долларов превышает одобренный в Конгрессе.

Предполагается, что "верхний предел" бюджета Министерства обороны в следующем году превысит показатель в 835 миллиардов долларов. Это рекордный уровень для США. Основной оборонный документ требует роста финансирования производства боеприпасов большой дальности для ВВС и ВМС, которые могут использовать в потенциальном будущем конфликте на Тихом океане. Спикер управления и бюджета Белого дома, объявивший информацию журналистам, отказался подробно комментировать эти цифры.

Пентагон частично исчерпал запасы оружия в связи с регулярной поставкой в Украину. Регулярный бюджет оборонного американского ведомства в основном формируется из-за эскалации напряженности с Китаем, которого Пентагон рассматривает как основного потенциального соперника военному лидерству США. Эксперты считают, что именно это является основным фактором.

Марк Канчиан, бывший оборонный аналитик Офиса менеджмента и бюджета США, прокомментировал предстоящий запрос Пентагона по модернизации вооружений. По его словам, стремление Белого дома "отражает бюджет, который и дальше сосредоточен преимущественно на разработке оружия для потенциальных войн, а не на закупке оружия для войн в ближайшей перспективе".

Ранее Фокус сообщал, что США начали больше продавать ракеты "Томагавк" для Японии. По мнению аналитиков, война в Украине облегчила для США изоляцию Китая.