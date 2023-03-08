Рекорд для Пентагону: Байден запропонував збільшити витрати на закупівлю зброї, — ЗМІ

Бюджет Міноборони США передбачає перевищення показника у 835 мільярдів доларів. У порівнянні з 816 млрд, наданих Конгресом у поточному фінансовому році, це є рекордом.

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Президент Джо Байден має намір у четвер, 9 березня, запропонувати додаткові витрати у мирний час на рівні 145 мільярдів доларів організацію досліджень та розробки озброєнь, а також 170 мільярдів доларів на закупівлю нової зброї. Подробиці 8 березня повідомив Bloomberg.

Норми бюджету передбачають закупівлю та модернізацію винищувачів F-35 на суму 13,5 мільярдів доларів. Пентагон має намір запросити 83 літаки для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти, що відповідає завданням цих відомств. Це включає заплановані 35 для морської піхоти та ВМС, а також 48 літаків для ВПС.

Відповідна заявка на придбання на суму 170 мільярдів доларів — це на 8 мільярдів більше, ніж Конгрес передбачив на цей фінансовий рік. Запит на дослідження та реалізацію розробки приблизно на 5 мільярдів доларів перевищує схвалили у Конгресі.

Передбачається, що "верхня межа" бюджету Міністерства оборони у наступному році перевищить показник у 835 мільярдів доларів. Це рекордний рівень для США. Основний оборонний документ вимагає зростання фінансування на виробництво боєприпасів великої дальності для ВПС та ВМС, які можуть використати в потенційному майбутньому конфлікті на Тихому океані. Речник управління та бюджету Білого дому, який оголосив інформацію журналістам, відмовився детально коментувати ці цифри.

Пентагон частково вичерпав запаси зброї у зв'язку з регулярним постачанням до України. Регулярний бюджет оборонного американського відомства переважно формується через ескалацію напруженості з Китаєм, якого Пентагон розглядає як основного потенційного суперника військовому лідерству США. Експерти вважають, що саме це є основним фактором.

Марк Канчіан, колишній оборонний аналітик Офісу менеджменту та бюджету США, прокоментував майбутній запит Пентагону щодо модернізації озброєнь. З його слів, прагнення Білого дому "відображає бюджет, який й надалі зосереджений переважно на розробці зброї для потенційних війн, а не на закупівлю зброї для воєн у найближчій перспективі".

Раніше Фокус повідомляв, що США почали більше продавати ракети "Томагавк" для Японії. На думку аналітиків, війна в Україні полегшила для США ізоляцію Китаю.