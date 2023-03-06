"Пекін опиниться на задвірках": війна в Україні полегшила для США ізоляцію Китаю, — ЗМІ

Японія закуповує ракети "Томагавк" та подвоює оборонний бюджет. Філіппіни планують спільне патрулювання Південно-Китайського моря з Австралією, США та Японією.

Related video

Через рік з того часу, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, російсько-китайський альянс Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна відкрив для Сполучених Штатів та їхніх партнерів у Тихоокеанському регіоні можливість зміцнити колись зіпсовані стосунки на піку Пекіна. Про це повідомляє CNN.

В останні кілька місяців Японія заявила, що подвоїть оборонний бюджет та закупить у США зброю далекого радіусу дії. Південна Корея, зі свого боку, визнала, що стабільність у Тайванській протоці є важливою для безпеки країни. Філіппіни говорять про спільне патрулювання Південно-Китайського моря з Австралією, Японією та США.

[ + – ] Фото: Міноборони Філіппін | Береговий захист Філіппін

На думку аналітиків, подібних подій слід було чекати і без війни в Україні, проте вторгнення та підтримка дій Кремля з боку КНР цьому сприяли.

Журналісти зазначають, що, можливо, це і найпомітніші ініціативи, але справа ними не обмежується — і Китай дедалі більше "ізолюється на задньому дворі", оскільки відмовляється виступити із засудженням вторгнення до суверенної країни свого партнера і водночас зберігає військовий тиск на Тайвань.

Конституція Японії після Другої світової обмежувала збройні сили лише "самообороною". Тепер же в планах Токіо — закупити у США крилаті ракети "Томагавк" великої дальності, якими можна буде завдавати ударів і по Китаю.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на великій оборонній конференції у Сінгапурі минулого літа заявив, що сьогоднішня Україна – це Східна Азія завтра.

"Японці, безумовно, звернули увагу на те, що відбувається в Україні, і це змусило їх почуватися вразливішими як держава", — вважає Джон Бредфорд, старший науковий співробітник Школи міжнародних досліджень ім. С. Раджаратмана у Сінгапурі.

Основна загроза Японії походить від Китаю, який нещодавно заявив, що військовий бюджет на 2023 рік буде збільшено на 7,2%. Така тенденція спостерігається вже третій рік поспіль протягом останнього десятиліття.

Нагадаємо, що, на думку дослідників з Австралійського інституту стратегічної політики, Китай перемагає Захід у гонці технологій.

Раніше Фокус повідомляв, що американський літак-розвідник з'явився біля Тайваню, а Китай, зі свого боку, підняв у небо винищувач для його перехоплення.