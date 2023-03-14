Плюс 2 млрд евро: ЕС увеличил фонд, из которого финансирует оружие для Украины

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, это что обеспечит возможность покрытия дополнительных финансовых потребностей.

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Принято решение об увеличении финансового потолка Европейского фонда мира (ЕФМ), из которого выделяются средства для вооружения Украины — 7,979 млрд евро до 2027 года, Об этом говорится в сообщении Совета ЕС сегодня, 14 марта.

"Обеспечение финансовой устойчивости этого инструмента имеет решающее значение для нашей поддержки не только Украины, но и наших партнеров в других частях Европы, Африки и Ближнего Востока, поскольку их потребности продолжают расти", — заявил Жозеп Боррель, представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Это решение реализует политическое соглашение, достигнутое 12 декабря 2022 года, когда страны ЕС решили увеличить общий финансовый потолок ЕФМ на 2 млрд евро (в ценах 2018 года) в 2023 году и предусмотреть возможность дальнейшего увеличения на более позднем этапе.

Что такое Европейский фонд мира

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования всех мероприятий Совместной внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами, с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности. Он позволяет ЕС финансировать мероприятия, направленные на укрепление потенциала стран, не являющихся членами ЕС, а также региональных и международных организаций в военных и оборонных вопросах. ЕФМ является внебюджетным инструментом и изначально имел общий финансовый лимит в размере 5 миллиардов евро в ценах 2018 года на период 2021-2027 годов с ежегодными лимитами от 420 миллионов евро в 2021 году до 1,132 миллиарда евро в 2027 году.

Благодаря фонду ЕС поддерживает Вооруженные силы Украины в рамках семи последовательных пакетов поддержки, а также многие другие страны: Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Иордания, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания.

8 марта министр обороны Литвы заявил, что страна решительно призывает Европейский союз активизировать усилия по совместной закупке дополнительных 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины.

Лондон и Париж стремятся предоставить Вооруженным силам Украины дополнительную поддержку, которая необходима, чтобы иметь "решающее преимущество на поле боя". Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава британского правительства Риши Сунак обсудили этот вопрос на совместной встрече 10 марта.

Также известно, что президент США Джо Байден предложил принять рекордный оборонный бюджет страны. В нем предполагается и оказание помощи Украине. Пентагон получит разрабатывать новое оружие в большем количестве.