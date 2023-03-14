Плюс 2 млрд євро: ЄС збільшив фонд, з якого фінансує зброю для України

За словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, це забезпечить можливість покриття додаткових фінансових потреб.

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Ухвалено рішення про збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру (ЄФМ), з якого виділяються кошти для озброєння України — 7,979 млрд євро до 2027 року, Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС сьогодні, 14 березня.

"Забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для нашої підтримки не лише України, а й наших партнерів в інших частинах Європи, Африки та Близького Сходу, оскільки їхні потреби продовжують зростати", — заявив Жозеп Боррель, представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики. .

Це рішення реалізує політичну угоду, досягнуту 12 грудня 2022 року, коли країни ЄС вирішили збільшити загальну фінансову стелю ЄФМ на 2 млрд євро (у цінах 2018 року) у 2023 році та передбачити можливість подальшого збільшення на пізнішому етапі.

Що таке Європейський фонд миру

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування всіх заходів Спільної зовнішньої та безпекової політики, пов'язаних із військовими та оборонними питаннями, з метою запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки й стабільності. Він дозволяє ЄС фінансувати заходи, спрямовані на зміцнення потенціалу країн, які не є членами ЄС, а також регіональних та міжнародних організацій у військових та оборонних питаннях. ЄФМ є позабюджетним інструментом і спочатку мав загальний фінансовий ліміт у розмірі 5 мільярдів євро у цінах 2018 року на період 2021-2027 років із щорічними лімітами від 420 мільйонів євро у 2021 році до 1,132 мільярда євро у 2027 році.

Завдяки фонду ЄС підтримує Збройні сили України в межах семи послідовних пакетів підтримки, а також багато інших країн: Мозамбік, Грузію, Молдову, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданію, Боснію та Герцеговину, Ліван та Мавританію.

8 березня міністр оборони Литви заявив, що країна рішуче закликає Європейський Союз активізувати зусилля щодо спільної закупівлі додаткових 155-мм артилерійських боєприпасів для України.

Лондон і Париж прагнуть надати Збройним силам України додаткову підтримку, яка необхідна, щоб мати вирішальну перевагу на полі бою. Президент Франції Емманюель Макрон та голова британського уряду Ріші Сунак обговорили це питання на спільній зустрічі 10 березня.

Також відомо, що президент США Джо Байден запропонував ухвалити рекордний оборонний бюджет країни. У ньому передбачається надання допомоги Україні. Пентагон отримає можливість розробляти нову зброю у більшій кількості.