Для пришвидшення перемоги: Британія та Франція планують надати Україні додаткову допомогу

На думку британського прем’єра Ріші Сунака, російсько-українська війна завершиться як й усі інші — за столом перемовин, але це важливе рішення має ухвалити Київ.

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Лондон та Париж прагнуть надати Збройним силам України додаткову підтримку яка потрібна, щоб мати "вирішальну перевагу на полі бою". Президент Франції Емманюель Макрон та керівник британського уряду Ріші Сунак обговорили це питання на спільній зустрічі, пише 10 березня Sky News.

Дорогою до французької столиці Сунак сказав, що обидва лідери підтримують Україну, і вони закликатимуть усі країни не надавати військову техніку Росії. Додаткова військова допомога Україні дозволить пришвидшити завершення війни.

"Ми взяли на себе лідерство у забезпеченні основних бойових танків, що допомогло спонукати інших зробити те саме", – зазначив прем'єрміністр Великої Британії.

Сунак додав, що російсько-українська війна завершиться як й усі інші — за столом перемовин, але це важливе рішення ухвалить Україна. З його слів, Велика Британія і Франція стоять пліч-о-пліч з українським народом. Відповідні кроки роблять й інші країни. Успіхом минулого року він назвав зміцнення альянсу демократичних країн, не тільки в НАТО та в Європі, але й загалом у світі.

Політики також обговорили спільну розробку зброї далекого радіусу дії. Учасники зустрічі назвали це важливою темою. Сунак наголосив, що варто "з часом розширити" спільні військові операції країн.

Нагадаємо, у британському парламенті заслухали звіт комітету оборони, в якому йшлося про те, що теперішні темпи виробництва зброї є незадовільними. У ньому було вказано, що за сучасної динаміки створення озброєння Великій Британії знадобиться 10 років аби замінити кількість техніки та зброї, які були відправлені для допомоги нашій державі.

Також відомо, що президент США Джо Байден запропонував ухвалити рекордний оборонний бюджет для країни. У ньому передбачається й надання допомоги Україні. Пентагон отримає розробляти нову зброю у більшій кількості.