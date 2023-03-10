Для ускорения победы: Великобритания и Франция планируют предоставить Украине дополнительную помощь

По мнению британского премьера Риши Сунака, российско-украинская война завершится как все остальные — за столом переговоров, но это важное решение должно принять Киев.

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Лондон и Париж стремятся предоставить Вооруженным силам Украины дополнительную поддержку, которая необходима, чтобы иметь "решающее преимущество на поле боя". Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава британского правительства Риши Сунак обсудили этот вопрос на совместной встрече, пишет 10 марта Sky News.

По дороге во французскую столицу Сунак сказал, что оба лидера поддерживают Украину, и они будут призывать все страны не предоставлять военную технику России. Дополнительная военная помощь Украине позволит ускорить завершение войны.

"Мы взяли на себя лидерство в обеспечении основных боевых танков, что помогло побудить других сделать то же самое", – отметил премьер-министр Великобритании.

Сунак добавил, что российско-украинская война завершится как все остальные — за столом переговоров, но это важное решение примет Украина. По его словам, Великобритания и Франция стоят бок о бок с украинским народом. Соответствующие шаги предпринимают и другие страны. Успехом прошлого года он назвал укрепление альянса демократических стран, не только в НАТО и Европе, но и в мире.

Политики также обсудили общую разработку оружия дальнего радиуса действия. Участники встречи назвали это важнейшей темой. Сунак подчеркнул, что следует "со временем расширить" совместные военные операции стран.

Напомним, в британском парламенте заслушали отчет комитета обороны, в котором говорилось, что нынешние темпы производства оружия неудовлетворительны. В нем было указано, что при современной динамике создания вооружения Великобритании понадобится 10 лет, чтобы заменить количество техники и оружия, которые были отправлены для помощи нашему государству.

Также известно, что президент США Джо Байден предложил принять рекордный оборонный бюджет страны. В нем предполагается и оказание помощи Украине. Пентагон получит разрабатывать новое оружие в большем количестве.