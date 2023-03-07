Все отдали Украине: в Британии забили тревогу и призвали нарастить военное производство

В парламенте страны заслушали отчет комитета обороны, в котором сказано, что при нынешних темпах производства потребуется 10 лет, чтобы заменить поставленное в Украину оружие.

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Министерство обороны Великобритании должно быстро наращивать промышленные мощности страны, чтобы ускорить восстановление запасов оружия. Согласно отчету комитета по обороне в британском парламенте, при нынешних темпах производства потребуется 10 лет, чтобы восполнить арсенал после поставок вооружения в Украину. Об этом 7 марта сообщили обозреватели Defense News.

В материале говорится, что за десятилетия после окончания холодной войны оборонный промышленный потенциал Великобритании атрофировался, а российское вторжение в Украину застал британцев и их союзников по НАТО врасплох. По мнению председателя комитета по обороне палаты общин парламента страны Тобиаса Эллвуда, Британия столкнулась с нехваткой оружия поэтому правительство и промышленность должны отреагировать на опасения по этому поводу.

[ + – ] Председатель комитета по обороне палаты общин парламента Великобритании Тобиас Эллвуд Фото: Gettyimages

"Чтобы быть серьезной силой, Великобритания должна быть уверена, что у нее есть необходимые для этого возможности. Мы должны быть уверены, что у нас достаточно персонала, оружия, боеприпасов и оборудования", — сказал он.

Эллвуд выразил обеспокоенность тем, что пополнение арсенала вооружений занимает так много времени, поэтому и правительство, и промышленность должны действовать. В целом в отчете говорится, что Британия вместе с союзниками по НАТО позволили запасам боеприпасов сократиться до опасно низкого уровня.

Бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс выступая в парламенте в связи с этим подчеркнул, что "вымывания" запасов привело к тому, что в случае начала вооруженного конфликта высокой интенсивности оружия хватит на чуть более недели.

У этой проблемы есть и другая сторона — американский режим экспорта оружия, так называемый "ITAR taint". Глава Минобороны страны Бен Уоллес отметил, что Британия тратит около полумиллиарда фунтов в год на соблюдение требований ITAR, а это означает, что Лондон теряет средства на закупках внутри страны или в США. Поэтому министр предложили либо отменить установленный режим и открыть генеральные лицензии, разрешающие импорт и экспорт оружия без контроля, либо обойти его.

[ + – ] Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

В итоге правительство страны признало, что в стране необходимо возрождать базу средних и высоких профессиональных навыков в оборонной промышленности, а также решить вопрос с открытием лицензий на экспорт и импорт вооружения.

Напомним, в Великобритании признали необходимость изменить подход к закупке оружия, чтобы восстановить запасы для британских военных и украинской армии. Представитель лейбористской партии Джон Хили заявил, что пора вспомнить опыт с обеспечением поставок срочной оперативной необходимости, как было во времена операций в Ираке и Афганистане.