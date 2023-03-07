Опыт Афганистана: Великобритания может ускорить закупки оружия для ВСУ и своей армии

В Британии есть механизм срочной оперативной необходимости, который позволяет обходить бюрократию и закупать оружие в приоритете для армии.

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Великобритания должна изменить подход к закупке оружия, чтобы восстановить запасы для британских военных и украинской армии. Об этом сообщает Defense News.

Теневой министр обороны Лейбористской партии Джон Хили заявил, что нужно переводить оборонную промышленность страны на обеспечение закупок Минобороны в рамках срочной оперативной необходимости (UOR).

В издании отмечают, что Великобритания уже имела подобный опыт с обеспечением поставок срочной оперативной необходимости в ходе операций в Ираке и Афганистане. Это позволяет быстро перебрасывать средства на передовую, устраняя бюрократию и закупая оружие без длительных тендеров. Однако для такого решения нужна широкая политическая поддержка.

"Нам нужно возродить наш подход к UOR, это может быть сделано только как часть более широкого промышленного стратегического подхода к обороне и, на мой взгляд, может быть достигнуто только в том случае, если он будет иметь межпартийную поддержку", — сказал консультант Wheeldon Strategic Advisory Говард Уилдон.

Лейбористы во всю критикуют правящую консервативную партию, в частности и систему закупок Минобороны. Утверждается, что у армии нет средств для выполнения обязательств перед НАТО, страна медленно пополняет запасы, а многие цепочки поставок нужно восстанавливать. Поэтому лейбористы опубликуют новый стратегический обзор обороны и безопасности, если они выиграют на выборах.

Напомним, 6 марта СМИ сообщали, что данные о воздушной разведке для ВСУ собирают разведки из 5-6 стран, включая США и Великобританию.

23 февраля в Минобороны Великобритании заявили, что война РФ против Украины продлится еще как минимум один год.