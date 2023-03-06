Не только США и Британия: воздушные разведки 5-6 стран собирают данные для ВСУ, — СМИ (видео)

По словам экс-офицера военной разведки Великобритании Филиппа Ингрэма, британские ВВС ведут сбор разведданных с самолета радиотехнической разведки RC-135, американцы же преимущественно собирают информацию с помощью беспилотника Global Hawk.

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Британская разведка, как и разведслужбы из других стран, оказывают поддержку Силам обороны Украины. Об этом 6 марта рассказал бывший старший офицер военной разведки Великобритании Филипп Ингрэм, передает Sky News.

"Если открыть приложение Flightradar, можно увидеть подобные такие штуки, такие паттерны полетов [как на скриншоте]. Это разведывательные самолеты, которые передают всевозможные данные", — отметил Ингрэм.

[ + – ] Маршруты полетов разведывательны самолетов в приложении Flightradar

Британские ВВС ведут сбор разведданных с помощью самолета радиотехнической разведки RC-135, американцы же собирают информацию с помощью беспилотника Global Hawk. В этот проект также вовлечены еще 5-6 других стран, которые передают три разновидности разведданных украинским силам.

[ + – ] Разведывательынй самолет

Сигнальная разведка и коммуникационная разведка — это сбор и анализ всего, что россияне говорят.

Подсчеты и сигнатуры (MASINT) — отслеживается все, происходящее на земле: запуски ракет, движущиеся колонны и пр.

Видовая разведка делает снимки с дронов, которые предоставляют украинским силам информацию для определения ключевых российских целей.

[ + – ] Самолет радиотехнической разведки RC-135

[ + – ] О том, как собираются разведданные для Украины, смотреть с 2:40

Ранее Фокус сообщал, по информации Воздушного командования ВСУ, во время ночной атаки "Шахедов" силы ПВО сбили 13 из 15 вражеских БПЛА.

Напомним, что, несмотря на то, что российским войскам удалось добиться некоторого преимущества за последние дни, ВСУ удерживают трассу Константиновка-Бахмут. Заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко 6 марта сообщил, что положение в городе меняется очень быстро. ВС РФ пытаются прорваться через центр, но не в обход.