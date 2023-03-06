Не лише США та Британія: повітряні розвідки 5-6 країн збирають дані для ЗСУ, — ЗМІ (відео)

За словами ексофіцера військової розвідки Великобританії Філіпа Інгрема, британські ВПС ведуть збір розвідданих з літака радіотехнічної розвідки RC-135, а американці переважно збирають інформацію за допомогою безпілотника Global Hawk.

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Британська розвідка, як і розвідслужби з інших країн, надають підтримку Силам оборони України. Про це 6 березня розповів колишній старший офіцер військової розвідки Великобританії Філіп Інгрем, повідомляє Sky News.

"Якщо відкрити додаток Flightradar, можна побачити такі штуки, такі патерни польотів [як на скріншоті]. Це розвідувальні літаки, які передають всілякі дані", — зазначив Інгрем.

[ + – ] Маршрути польотів розвідувальні літаків у додатку Flightradar

Британські ВПС ведуть збір розвідданих за допомогою літака радіотехнічної розвідки RC-135, а американці збирають інформацію за допомогою безпілотника Global Hawk. До цього проєкту також залучено ще 5-6 інших країн, які передають три різновиди розвідданих українським силам.

[ + – ] Розвідувальний літак

Сигнальна розвідка та комунікаційна розвідка — це збирання та аналіз усього, що росіяни говорять.

Підрахунки і сигнатури (MASINT) — відстежується все, що відбувається на землі: запуски ракет, колони, що рухаються тощо.

Видова розвідка робить знімки з дронів, які надають українським силам інформацію для визначення ключових російських цілей.

[ + – ] Літак радіотехнічної розвідки RC-135

[ + – ] Про те, як збираються розвіддані для України, дивитись з 2:40

Раніше Фокус повідомляв, за інформацією Повітряного командування ЗСУ, під час нічної атаки "Шахедів" сили ППО збили 13 із 15 ворожих БПЛА.

Нагадаємо, що, незважаючи на те, що російським військам вдалося домогтися деякої переваги за останні дні, ЗСУ утримують трасу Костянтинівка-Бахмут. Заступник командира батальйону "Свобода" Володимир Назаренко 6 березня повідомив, що становище у місті змінюється дуже швидко. ЗС РФ намагаються прорватися через центр, але не в обхід.