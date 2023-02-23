Война РФ против Украины продлится еще год, – Минобороны Великобритании

По словам Бена Уоллеса, учитывая отношение в РФ к своим солдатам, ожидать того, что Путин отступит, не стоит.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что российско-украинская война продлится еще 12 месяцев. Об этом сообщает Sky News.

На вопрос журналиста, будем ли мы видеть полномасштабную войну РФ против Украины еще 12 месяцев, Уоллес ответил утвердительно.

"Я думаю, увидим. Я думаю, Россия продемонстрировала полное пренебрежение не только жизнями жителей Украины, но и собственными солдатами", — заявил Уоллес.

Также он добавил, что общие потери российских солдат превышают 188 000 солдат. Уоллес это называет стратегической недооценкой Владимира Путина. Учитывая отношение к своим солдатам, бросая их на "мясорубку", вряд ли президент будет останавливаться.

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Кроме этого глава британского Минобороны заявил, что вероятно, страны НАТО начнут поставлять истребители Украине. НАТО не участвует в конфликте, но "уже ходят разговоры", что члены Альянса начнут поставлять самолеты.

"Я думаю, уже идут разговоры о том, чтобы восточноевропейская страна начала поставлять МиГ-29", — заявил глава Минобороны.

Добавим, публично о своих планах передать Украине МиГ-29 заявляли в Словакии и Польше.

Напомним, 20 февраля в СМИ начали писать, что Китай рассматривает вопрос поставок оружия России, что может привести к глобальным изменениям на поле боя.

23 февраля в BBC писали, что война для РФ стала катастрофой. Авторитет Путина подорван, поэтому в Москве перейдут к затягиванию войны.