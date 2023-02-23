Війна РФ проти України триватиме ще рік, – Міноборони Великої Британії

За словами Бена Воллеса, враховуючи ставлення в РФ до своїх солдат, очікувати того, що Путін відступить, не варто.

Related video

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що російсько-українська війна триватиме ще 12 місяців. Про це повідомляє Sky News.

На запитання журналіста, чи бачитимемо ми повномасштабну війну РФ проти України ще 12 місяців, Воллес відповів ствердно.

"Я думаю, побачимо. Я думаю, Росія продемонструвала повну зневагу не лише життям жителів України, а й власними солдатами", — заявив Воллес.

Також він додав, що загальні втрати російських солдат перевищують 188 000 солдат. Воллес це називає стратегічною недооцінкою Володимира Путіна. З огляду на ставлення до своїх солдат, кидаючи їх на "м'ясорубку", навряд чи президент зупинятиметься.

Важливо

Логістика, "Ланцети", штурмові бригади: Агіль Рустамзаде про нюанси російсько-української війни

Крім цього, глава британського Міноборони заявив, що ймовірно, країни НАТО почнуть постачати винищувачі Україні. НАТО не бере участі в конфлікті, але "вже ширяться розмови", що члени Альянсу почнуть постачати літаки.

"Я думаю, вже йдуть розмови про те, щоб східноєвропейська країна почала постачати МіГ-29", — заявив глава Міноборони.

Додамо, публічно про свої плани передати Україні МіГ-29 заявляли у Словаччині та Польщі.

Нагадаємо, 20 лютого у ЗМІ почали писати, що Китай розглядає питання постачання зброї Росії, що може призвести до глобальних змін на полі бою.

23 лютого в ВВС писали, що війна для РФ стала катастрофою. Авторитет Путіна підірваний, тож у Москві перейдуть до затягування війни.