Война стала катастрофой для России: эксперты рассказали, чего добился Путин, напав на Украину

Журналисты заявили, что Путин будет стремиться расширить контроль над четырьмя регионами Украины, которые он уже объявил частью РФ. Его авторитет в мире подорван, а настоящее мнение россиян узнать сложно.

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Полномасштабное вторжение, которое было начато по приказу президента РФ Владимира Путина, стало настоящей катастрофой для России. Так, РФ смогла пробить себе сухопутный коридор в оккупированный в 2014 году Крым, однако также обнажила жестокость и неадекватность своих вооруженных сил. Об этом пишет BBC.

Издание пишет, что украинские города, такие как Мариуполь, были практически полностью уничтожены. Также всплыли ужасные подробности военных преступлений, совершенных российскими солдатами.

Однако, как сообщается, именно военные неудачи показали, насколько слаба на самом деле Россия. Предостережения Москвы Западу о том, что он не должен вмешиваться, остались без внимания. Европейские страны, США, Канада поддерживают Украину, а НАТО сплотилось.

Но журналисты напомнили, что борьба за Донбасс еще продолжается. РФ в 2023 году смогла захватить Соледар в Донецкой области. Аналитики считают, что Путин будет стремиться расширить контроль над четырьмя регионами Украины, которые он уже объявил частью России: Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Эксперты считают, что Путин может продлить мобилизацию, чтобы затянуть войну.

Пострадали ли сам Путин пострадал?

По словам журналистов, 70-летний Путин старается дистанцироваться от военных неудач, но его авторитет, по крайней мере за пределами РФ, подорван. Внутри страны российская экономика на первый взгляд выдержала серию западных санкций, хотя дефицит ее бюджета резко вырос, а доходы от продажи нефти и газа резко упали.

Также сообщается, что любая попытка оценить популярность Путина среди россиян сопряжена с трудностями. Так, несогласие в РФ очень рискованно высказывать. Те, кто выступает против руководства России, либо сбежали, либо, как в случае с главным деятелем оппозиции Алексеем Навальным, были отправлены в тюрьму.

Ранее журналисты WP рассказали, кто поддерживает РФ в войне против Украины. По словам экспертов, за пределами стран Запада мир далек от консенсуса восприятия российского вторжения в Украину. Так, многие страны Африки, Индия и Китай предпочитают поддерживать Россию.

Еще напомним, что эксперт рассказал, кто способен устроить государственный переворот в РФ. По словам Джейсона Смарта, эскалация отношений между Пригожиным и Путиным продолжается. Глава "вагнеровцев" может даже заручиться поддержкой Запада, чтобы забрать власть у Путина.