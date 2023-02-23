"Хочет узурпировать власть": эксперт рассказал, кто способен устроить госпереворот в РФ

По словам Джейсона Смарта, эскалация отношений между Пригожиным и Путиным продолжается. Глава "вагнеровцев" может даже заручиться поддержкой Запада, чтобы забрать власть у Путина.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может устроить государственный переворот в России и отнять власть у президента Владимира Путина. Об этом заявил политолог Джейсон Джей Смарт, пишет Newsweek.

"Путин думает, что у него все под контролем. Но … все диктаторы так считают до определенного момента. Очень трудно предсказать, когда этот момент наступит", — сказал он.

Ранее в Kyiv Post Джейсон Джей Смарт писал, что эскалация отношений между Пригожиным и Путиным продолжается, хотя ранее у них были близкие, дружеские отношения. Поэтому, как предполагается, у главы ЧВК "Вагнер" появился шанс занять первое место на политической арене в России.

Издание пишет, что у Пригожина на протяжении многих лет были проблемы с министром обороны России Сергеем Шойгу, но его гнев усилился, когда Кремль присвоил себе захват украинского Соледара.

По словам Смарта, война с Украиной еще пользуется популярностью среди граждан России. Более того, прошлогодние прогнозы об отстранении Путина от власти олигархами из-за западных санкций, наносящих ущерб российской экономике, не оправдались.

"История, однако, показывает, что иногда лидеры падают не потому, что они сделали что-то не так в глазах своих граждан, а просто потому, что молодой лев хочет узурпировать власть старого короля", — отметил Смарт.

По его словам, "молодым львом" в этой ситуации может стать Пригожин, который становится одним из центров силы. Однако ему придется выполнить несколько шагов для свержения Путина. В первую очередь, ему нужно устранить любых потенциальных оппонентов. К примеру, главу Чечни Рамзана Кадырова или того же Шойгу.

Затем, по мнению Смарта, ему Пригожин должен будет легитимировать себя. Более того, возможно, он попробует заручиться поддержкой Запада. Правда, страны Запада захотят получить от Пригожина гарантии безопасности. Особенно это касается ядерного оружия, которое есть у России. При этом глава ЧВК "Вагнер" может согласиться на полный уход российских войск из Украины.

"Я думаю, что наиболее вероятным — с вероятностью выше 95%— наиболее вероятным окончанием этой войны будет замена Путина или его смерть, смерть, уход", — сказал Смарт журналистам.

Ранее Пригожин показал трупы "вагнеровцев", которым не хватило боеприпасов. Основатель ЧВК "Вагнер" жалуется, что Минобороны РФ "кинуло" его, а потерь в рядах наемников должно было быть в 5 раз меньше. Российские военные чиновники ужинают с золотой посуды, отправляют дочек в Дубай, а солдаты погибают в Украине, подчеркнул он.

Еще несколько дней назад Пригожин обвинил Минобороны РФ во лжи о поставках боеприпасов. По его словам, в российском оборонном ведомстве пытаются "скрыть свои преступления" перед воюющими в Украине "вагнеровцами".