"Хоче узурпувати владу": експерт розповів, хто здатний влаштувати держпереворот у РФ

За словами Джейсона Смарта, ескалація відносин між Пригожіним та Путіним триває. Глава "вагнерівців" може навіть заручитися підтримкою Заходу, щоб забрати владу у Путіна.

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Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може влаштувати державний переворот у Росії та відібрати владу у президента Володимира Путіна. Про це заявив політолог Джейсон Джей Смарт, пише Newsweek.

"Путін думає, що у нього все під контролем. Але... всі диктатори так вважають до певного моменту. Дуже важко передбачити, коли цей момент настане", — сказав він.

Раніше в Kyiv Post Джейсон Джей Смарт писав, що ескалація відносин між Пригожиним і Путіним триває, хоча раніше мали близькі, дружні відносини. Тому, як передбачається, голова ПВК "Вагнер" має шанс зайняти перше місце на політичній арені в Росії.

Видання пише, що у Пригожина протягом багатьох років були проблеми з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, але його гнів посилився, коли Кремль привласнив собі захоплення українського Соледара.

За словами Смарта, війна з Україною ще популярна серед громадян Росії. Щобільше, торішні прогнози про усунення Путіна від влади олігархами через західні санкції, що завдають шкоди російській економіці, не справдилися.

"Історія, однак, показує, що іноді лідери падають не тому, що вони зробили щось не так в очах своїх громадян, а просто тому, що молодий лев хоче узурпувати владу старого короля", — зазначив Смарт.

За його словами, "молодим левом" у цій ситуації може стати Пригожин, який стає одним із центрів сили. Однак йому доведеться виконати кілька кроків для повалення Путіна. Насамперед йому потрібно усунути будь-яких потенційних опонентів. Наприклад, голову Чечні Рамзана Кадирова чи того ж Шойгу.

Потім, на думку Смарта, Пригожин повинен буде легітимувати себе. На додаток, можливо він спробує заручитися підтримкою Заходу. Щоправда, країни Заходу захочуть одержати від Пригожина гарантії безпеки. Особливо це стосується ядерної зброї, яка є у Росії. При цьому глава ПВК "Вагнер" може погодитись на повний відхід російських військ з України.

"Я думаю, що найбільш вірогідним — із ймовірністю вище 95% — найбільш ймовірним закінченням цієї війни буде заміна Путіна або його смерть, смерть, догляд", — сказав Смарт журналістам.

Раніше Пригожин показав трупи "вагнерівців", яким не вистачило боєприпасів. Засновник ПВК "Вагнер" скаржиться, що Міноборони РФ "кинуло" його, а втрат у лавах найманців мало бути в 5 разів меншим. Російські військові чиновники вечеряють із золотого посуду, відправляють доньок у Дубай, а солдати гинуть в Україні, наголосив він.

Ще кілька днів тому Пригожин звинуватив Міноборони РФ у брехні про постачання боєприпасів. За його словами, у російському оборонному відомстві намагаються "приховати свої злочини" перед "вагнерівцями", які воюють в Україні.