Досвід Афганістану: Великобританія може прискорити закупівлю зброї для ЗСУ та своєї армії

У Британії є механізм термінової оперативної необхідності, який дозволяє обходити бюрократію та закуповувати зброю в пріоритеті для армії.

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Великобританія має змінити підхід до закупівлі зброї, щоб відновити запаси для британських військових і української армії. Про це повідомляє Defense News.

Тіньовий міністр оборони Лейбористської партії Джон Гілі заявив, що потрібно перекладати оборонну промисловість країни для забезпечення закупівлі Міноборони в межах термінової оперативної необхідності (UOR).

У виданні зазначають, що Великобританія вже мала подібний досвід із забезпеченням постачання термінової оперативної необхідності під час операцій в Іраку й Афганістані. Це дозволяє швидко перекидати кошти на передову, усуваючи бюрократію та закуповуючи зброю без тривалих тендерів. Однак для такого рішення потрібна широка політична підтримка.

"Нам потрібно відродити наш підхід до UOR, це може бути зроблено лише як частина ширшого промислового стратегічного підходу до оборони і, на мій погляд, може бути досягнуто лише в тому випадку, якщо він матиме міжпартійну підтримку", — сказав консультант Wheeldon Strategic Advisory Говард Вілдон.

Лейбористи критикують керівну консервативну партію, зокрема й систему закупівель Міноборони. Стверджується, що армія не має коштів для виконання зобов'язань перед НАТО, країна повільно поповнює запаси, а багато ланцюжків постачань потрібно відновлювати. Тому лейбористи опублікують новий стратегічний огляд оборони та безпеки, якщо вони виграють на виборах.

Нагадаємо, 6 березня ЗМІ повідомляли, що дані про повітряну розвідку для ЗСУ збирають розвідки з 5-6 країн, включаючи США та Велику Британію.

23 лютого в Міноборони Великобританії заявили, що війна РФ проти України триватиме ще щонайменше один рік.