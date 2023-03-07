Усе віддали Україні: у Британії забили на сполох і закликали наростити військове виробництво

У парламенті країни заслухали звіт комітету оборони, в якому сказано, що за нинішніх темпів виробництва потрібно 10 років, щоб замінити надіслану в Україну зброю.

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Міністерство оборони Великобританії повинне швидко нарощувати промислові потужності країни, щоб прискорити відновлення запасів зброї. Згідно зі звітом комітету з оборони в британському парламенті, за нинішніх темпів виробництва потрібно 10 років, щоб заповнити арсенал після постачання озброєння в Україну. Про це повідомили 7 березня оглядачі Defense News.

У матеріалі йдеться, що за десятиліття після закінчення холодної війни оборонний промисловий потенціал Великобританії атрофувався, а російське вторгнення в Україну застало британців і їхніх союзників із НАТО зненацька. На думку голови комітету з оборони палати громад парламенту країни Тобіаса Еллвуда, Британія зіткнулася з нестачею зброї, тому уряд і промисловість мають відреагувати на побоювання щодо цього.

[ + – ] Голова комітету з оборони палати громад парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд Фото: Gettyimages

"Щоб бути серйозною силою, Великобританія має бути впевнена, що має необхідні для цього можливості. Ми повинні бути впевнені, що в нас достатньо персоналу, зброї, боєприпасів і обладнання", — сказав він.

Еллвуд висловив стурбованість тим, що поповнення арсеналу озброєнь займає так багато часу, тому і уряд, і промисловість мають діяти. Загалом у звіті йдеться, що Британія разом із союзниками НАТО дозволили запасам боєприпасів скоротитися до небезпечно низького рівня.

Колишній голова Об'єднаного командування збройних сил Великобританії генерал Річард Берронс, виступаючи в парламенті, у зв'язку з цим підкреслив, що "вимивання" запасів призвело до того, що в разі початку збройного конфлікту високої інтенсивності зброї вистачить на трохи більше тижня.

Ця проблема має й іншу сторону — американський режим експорту зброї, так званий ITAR taint. Глава Міноборони країни Бен Воллес зазначив, що Британія витрачає близько пів мільярда фунтів на рік на дотримання вимог ITAR, а це означає, що Лондон витрачає кошти на закупівлі всередині країни чи США. Тому міністр запропонував або скасувати встановлений режим і відкрити генеральні ліцензії, які дозволяють імпорт і експорт зброї без контролю, або обійти його.

[ + – ] Міністр оборони Великобританії Бен Воллес

У результаті уряд країни визнав, що в країні необхідно відроджувати базу середніх і високих професійних навичок в оборонній промисловості, а також вирішити питання з відкриттям ліцензій на експорт та імпорт озброєння.

Нагадаємо, у Великій Британії визнали необхідність змінити підхід до закупівлі зброї, щоб відновити запаси для британських військових і української армії. Представник лейбористської партії Джон Гілі заявив, що настав час згадати досвід із забезпеченням постачання термінової оперативної необхідності, як було за часів операцій в Іраку й Афганістані.