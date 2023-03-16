Франція навмисно гальмує процес закупівлі снарядів для ЗСУ, — The Daily Telegraph

За інформацією видання, Париж очевидно вважає за краще, щоб ЄС витрачав гроші на власну промисловість, а не на надання підтримки Україні.

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Європейські дипломати звинувачують Париж у тому, що гальмують процес спільного придбання країнами ЄС артилерійських снарядів для потреб Збройних сил України. Про це пише британська газета The Daily Telegraph.

"Багато членів ЄС висловлюють думки, що розходяться з позицією Франції. Якщо ми хочемо діяти негайно, що зараз необхідно, то дуже важливо допустити цю програму компанії з-за меж ЄС. Париж же очевидно хоче, щоб ЄС витрачав гроші на власну промисловість, а не на надання підтримки Україні", – заявило джерело у дипломатичних колах ЄС.

Представники Франції наполягають, що замовлення виробництва боєприпасів мають отримувати лише європейські підприємства військово-промислового комплексу.

Тим часом Євросоюз завершує роботу над угодою у сумі €2 млрд для спільного поповнення запасів боєприпасів України та держав-членів спільноти. Очікується, що спільними зусиллями країни ЄС зможуть укласти більші контракти та придбати боєприпаси за нижчою ціною. План спільних закупівель також враховує Норвегію, яка не є членом Євросоюзу.

Координувати спільні закупівлі Європейського оборонного агентства. Лідери європейських країн мають намір досягти остаточної угоди з цього питання, планують ухвалити на зустрічі глав МЗС та МО ЄС 20 березня та підписати угоду на саміті у Брюсселі, який відбудеться 23-24 березня.

9 березня стало відомо, що Франція, Угорщина та Болгарія блокують санкції Євросоюзу проти сектору російської атомної енергетики, зокрема проти Росатому.

8 березня міністр оборони Литви заявив, що країна рішуче закликає Європейський Союз активізувати зусилля щодо спільної закупівлі додаткових 155-мм артилерійських боєприпасів для України.

Також відомо, що президент США Джо Байден запропонував ухвалити рекордний оборонний бюджет країни. У ньому передбачається надання допомоги Україні. Пентагон отримає розробляти нову зброю у більшій кількості.