Франція спростувала наміри закупити для України 40 винищувачів Mirage 2000, – ЗМІ

Раніше в ЗМІ писали, що Франція могла викупити в ОАЕ літаки, оскільки Емірати придбають 80 більш сучасних Rafale. Однак чиновники сказали журналістам, що наразі таких планів немає.

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Наразі Франція не розглядає плану викупу винищувачів Mirage 2000-9 в Обʼєднаних Арабських Еміратах для подальшого передавання Україні. Про це повідомляє The War Zone.

Анонімний французький чиновник сказав виданню, що вони не планують купувати десятки винищувачів для передачі Україні.

"Наразі не передбачається жодного викупу літаків для України", – стверджує чиновник.

Так він відреагував на інформацію у звіті Inelligence Online, де вказано, що частину авіапарку ОАЕ можуть купити для передавання Україні. Аргументували свою інформацію тим, що Франція погодилась продати 80 Rafale і начебто через це оточення президента Еміратів Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна "дало знати", що вони готові передати свої Mirage 2000-9 на ринок для продажу.

Винищувачі Mirage 2000-9 в ОАЕ

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Україна дійсно просить літаки для оборони повітряного простору, однак Париж реагує на це передаванням зенітно-ракетних комплексів для захисту від дронів, ракет і літаків. Незабаром ЗСУ отримають ППО SAMP/T.

Також у виданні зазначають, що ситуація з винищувачами для України нагадує передавання західних танків. Спочатку передавали радянські танки, і довгий час партнери не хотіли передавати західні зразки. Зараз ЗСУ отримали радянські винищувачі МіГ-29 зі Словаччини. Надання французьких Mirage 2000 може пробити давню пробку щодо постачання літаків Україні.

Нагадаємо, 27 березня ЗМІ писали, що Україна може отримати 40 французьких винищувачів Mirage 2000-9. Серед потенційних постачальників є ОАЕ, Індонезія та Греція.

23 березня в Міноборони Франції спростували повідомлення ЗМІ про старт навчання українських льотчиків на винищувачах Mirage.