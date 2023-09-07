Rafale на підйомі: Франція планує збільшити продажі винищувачів на Близькій Схід

Обставини складаються так, що Франція може стати єдиним варіантом для Катару, Саудівської Аравії та Єгипту через те, що вони мають складнощі з іншими винищувачами.

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Французька компанія Dassault знаходить нові можливості для постачання власних літаків Rafale в країни Близького Сходу. Про це повідомляє Defense News.

Ізраїль наполягає, щоб Катару не продавали F-35. Німеччина наклала вето на блокування постачання винищувачів Eurofightter в Саудівську Аравію. Тому Франція бачить можливість "відкусити більший шмат пирога" на близькосхідному ринку. У липні міністр збройних сил Себастьєн Лекорню відвідав Катар, де провів зустріч націлену на зміцнення стратегічного партнерства у промисловості.

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Після цієї зустрічі ЗМІ писали, що Катар може придбати ще 24 Rafale й довести загальну кількість літаків до 60 одиниць. Аналітики вважають, що такий контракт видається ймовірним. Катару мати 60 французьких дронів вигідно з двох причин: посилити можливість стримування та з політичною точки зору, щоб мати вплив на Францію.

"Вони [катарський уряд] розглядають винищувачі, як можливість придбати стратегічні відносини, а з огляду на їхню недавню історію з сусідами по Перській затоці, вони надзвичайно важливі для Катару. Справа не в Rafale", — сказав директор Aerodynamic Advisory Річард Абулафія, маючи на увазі нещодавню дипломатичну кризу, під час якої кілька країн звинуватили Доху у фінансуванні терористичних угруповань.

Також Саудівська Аравія може придбати французькі винищувачі: постачання Eurofighter заблоковане, F-35 їм не продають. Але деякі експерти вважають, що ймовірніше Єгипет придбає Rafale, а не сауди, бо їхня угода з РФ на постачання Су-35 зірвалася. До того ж вони вже мають 54 французьких літаки.

Нагадаємо, Франція програла в тендері Індонезії на придбання винищувачів. Вони обрали F-15EX.

В березні Франція спростувала чутки про наміри придбати для України винищувачі Mirage 2000.