Дефицит машин: Турция может приобрести 40 истребителей Eurofighter

Соединенные Штаты не хотят продавать Анкаре истребители F-16, а отечественный KAAN поступит на вооружение в 2030-х годах. Поэтому надо заполнять чем-то пробелы.

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Для восполнения дефицита истребителей Турция ведет переговоры о приобретении европейских истребителей Eurofighter Typhoon. Об этом сообщает Breaking Defense.

Как сообщил один из высокопоставленных чиновников в Минобороны Турции, страна может приобрести 40 истребителей Eurofighter. Этот шаг мог бы дать Анкаре преимущество на переговорах в ее многолетнем поиске американских F-16. Однако преградой для приобретения европейского истребителя может быть сопротивление Германии.

"Сейчас Великобритания и Испания прилагают усилия, чтобы убедить Германию, [хотя] мы не ведем переговоры с Берлином... Если получится, то мы планируем приобрести 40 истребителей Eurofighter Typhoon", — сообщил министр обороны Яшар Гулар.

Сейчас Турция сталкивается с дефицитом истребительной авиации, потому что США не дают одобрения на продажу модернизированных F-16 из-за политических разногласий, а национальный истребитель 5 поколения KAAN запустится только в 2030-х годах. Таким образом Eurofighter может закрыть сразу две потребности: усилить позицию Турции в переговорах с США, а также пополнить флот истребителей.

Сейчас ключевой преградой с Eurofighter может быть Германия. Самолет производит консорциум из 4 стран: Великобритания, Германия, Италия и Испания. Каждая страна имеет право на запрет экспорта самолетов. Британцы и испанцы пытаются убедить Берлин в разрешении на поставку истребителей, но если не получится, то Турции придется искать не западных поставщиков.

Напомним, 27 октября Кувейт получил партию европейских истребителей Typhoon . Всего заказано 28 самолетов.

19 ноября в Воздушных силах рассказали, что получит Украина с истребителями F-16 .