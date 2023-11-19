"Сможем прекратить то, что делает Россия": в ВСУ ответили, как F-16 повлияют на ход войны (видео)

В Воздушных силах подчеркнули, что Украине нужны самолеты, способные завоевать преимущество в воздухе. Истребители F-16 могут не только поражать вражеские цели, но и защитить население от атак ВС РФ.

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Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил, какую роль в войне могут сыграть истребители F-16. Об этом известно из его комментария в эфире телемарафона от 19 ноября.

"Изменят ход войны самолеты, и очень серьезно изменят", — заявил он.

Военный подчеркнул, что важно, чтобы F-16 не проигрывали российским самолетам по тактико-техническим характеристикам. По его словам, Украине нужны современные истребители, которые смогут завоевать преимущество в воздухе.

"Многоцелевой самолет F-16 может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, плюс защитить государство внутри от ракет и дронов", — рассказал Игнат.

Он отметил, что самолеты решат целый ряд задач. Представитель Воздушных сил убежден, что F-16 могут существенно повлиять на ход войны.

"Посмотрите, сколько управляемых авиабомб запускает противник. С помощью именно авиационных комплексов, как F-16, мы сможем прекратить то, что делает Россия. А именно отогнать российскую авиацию подальше и прикрыть с воздуха наши наземные войска", — добавил Игнат.

Комментарий Юрия Игната (о F-16 — с 4:24)

Напомним, президент Владимир Зеленский ответил, почему Украина отправляет мало пилотов на зарубежные учения на истребителях F-16. По его словам, отправив больше бойцов, государство рисковало бы потерять собственный флот.

В России распространяют информацию о якобы побеге украинского летчика на угнанном самолете Су-27. Украинская разведка прокомментировала слухи, назвав их "ИПСО уровня максимально пьяного Медведева".