Невразливі, але тендітні: військовий розкрив переваги та недоліки новітніх дронів

FPV-дрони з оптоволокном у 2025 році все частіше застосовуються на війні в Україні, однак ця нова зброя має недоліки та переваги порівняно зі звичайними коптерами.

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Військовослужбовець з 59 окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Карпюк розповів про них на своїй сторінці у Facebook.

Великі і тендітні: недоліки дронів з оптоволокном

Значним недоліком FPV-дронів з оптоволокном є більший розмір порівняно з аналогами на радіокеруванні, адже до коптера приєднується чимала котушка. Такі БПЛА тендітніші, при ударі оптоволокно може обірватися, тому вони перевозяться здебільшого у захисних кейсах, і це ще збільшує об'єм. Кожен БПЛА займає більше місця, тому військові можуть завантажити менше одиниць у свій транспорт, а отже потрібно робити більше рейсів, щоб забезпечити пілотів на позиції потрібною кількістю.

Котушка з оптоволокном доволі важка та створює супротив вітру, тож до дрона треба чіпляти меншу бойову частину, ніж може донести до цілі радіокерований коптер з аналогічними характеристиками. У випадках, коли звичайному БПЛА вистачить 8-дюймової рами, оптоволоконному потрібна мінімум 10-дюймова.

Дрони з оптоволокном мають меншу швидкість і гіршу маневровість. Пілотам важко кружляти у повітрі, уникаючи ворожих пострілів, вони не можуть підняти машину високо, бо сильніший вітер починає її розвертати. FPV-дрон, розрахований на 10 км, може пролетіти 5 км, якщо вітер сильно розмотає оптоволокно.

"Тому літають здебільшого низько, і у випадку прольоту біля групи з дробовиками — у більшості випадків дрон буде збитий. А його розміри теж не додають живучості при стрільбі по ньому", — підкреслив військовий.

FPV-дрон з котушкою оптоволокна Фото: "Армия Информ"

Як розповідали Олександру Карпюку знайомі пілоти, оптоволокно має шанс на обрив у різних випадках від 3 з 10 до 5 з 10 дронів. Бувало навіть, коли волокно обривалося у двох третинах дронів з однієї партії. Успіх залежить від багатьох факторів: від виробника, обережності транспортування дрона на позицію, погодних умов. На відстанях 7-10 кілометрів радіозвʼязок теж доволі стабільно працює.

На думку військового, потенціал радіокерування ще не вичерпаний, при цьому росіяни краще розвинулися у цьому напрямку. У РФ більше виробників, набагато більший діапазон частот, типів бойових частин, антен та ретрансляторів. В Україні технології розвивалися, доки виробники працювали на "гаражному рівні", але цей розвиток призупинився, коли почали закуповувати за вимогами Міноборони.

"Дрони застарілі, невідповідні сучасному полю бою, а бажання грати за неефективними правилами у МО більше, ніж бажання постачати ефективні дрони. Ми живемо лише тому, що є Aliexpress та "цукерні" в кожній бригаді. Є багато цікавих рішень, але їх нема кому застосовувати та ставити на озброєння", — поділився Олександр Карпюк.

FPV-дрон "Громило" з котушкою оптоволокна від БФ "Небо перемоги" Фото: БФ "Небо перемоги"

Переваги нових дронів

Дрони з оптоволокном можуть долати ділянки, перекриті засобами РЕБ, при цьому не випромінюють сигнал, тому невидимі для радіоелектронної розвідки. Міноборони поки не закуповує детектори з мікрофонами, які розпізнають БПЛА у режимі радіотиші за звуком. Наразі українські воїни вдень можуть побачити оптоволоконні коптери власними очима, а ось вночі помітити їх складно, тому засоби з тепловізорами атакують доволі ефективно.

Дрони на оптиці здатні сідати на землю і знаходитися там у режимі очікування доволі довго. Вони не залежать від радіогоризонту, тому не вимагають для роботи наявності ретранслятора у повітрі. Позицію пілота дрона на оптиці неможливо виявити засобами РЕР, тільки візуально.

На думку Олександра Карпюка — це сучасний варіант протитанкових керованих ракет, яким треба відбивати ворожі штурми і підтримувати союзників у зоні з дуже активною РЕБ. Вони менші за ракети, летять далі, і дозволяють знищувати цілі за перешкодами, облітаючи їх.

"Дронів на оптиці, навіть з урахуванням їх недоліків цього літа ми побачимо багато, і вони можуть обґрунтовано стати жахом нашого першого ешелону", — підсумував Олександр Карпюк.

Як розповів наприкінці березня командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов, російські FPV-дрони заплутуються у оптоволокні, якого вже дуже багато на деяких ділянках фронту. Наприклад, такі випадки вже неодноразово фіксували у лісах на Лиманському напрямку.