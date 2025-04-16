Неуязвимые, но хрупкие: военный раскрыл преимущества и недостатки новейших дронов

FPV-дроны с оптоволокном в 2025 году все чаще применяются на войне в Украине, однако это новое оружие имеет недостатки и преимущества по сравнению с обычными коптерами.

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Военнослужащий из 59 отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Карпюк рассказал о них на своей странице в Facebook.

Большие и хрупкие: недостатки дронов с оптоволокном

Значительным недостатком FPV-дронов с оптоволокном является больший размер по сравнению с аналогами на радиоуправлении, ведь к коптеру присоединяется большая катушка. Такие БПЛА более хрупкие, при ударе оптоволокно может оборваться, поэтому они перевозятся в основном в защитных кейсах, и это еще увеличивает объем. Каждый БПЛА занимает больше места, поэтому военные могут загрузить меньше единиц в свой транспорт, а значит нужно делать больше рейсов, чтобы обеспечить пилотов на позиции нужным количеством.

Катушка с оптоволокном довольно тяжелая и создает сопротивление ветру, поэтому к дрону надо цеплять меньшую боевую часть, чем может донести до цели радиоуправляемый коптер с аналогичными характеристиками. В случаях, когда обычному БПЛА хватит 8-дюймовой рамы, оптоволоконному нужна минимум 10-дюймовая.

Дроны с оптоволокном имеют меньшую скорость и худшую маневренность. Пилотам трудно кружить в воздухе, избегая вражеских выстрелов, они не могут поднять машину высоко, потому что сильный ветер начинает ее разворачивать. FPV-дрон, рассчитанный на 10 км, может пролететь 5 км, если ветер сильно размотает оптоволокно.

"Поэтому летают в основном низко, и в случае пролета возле группы с дробовиками — в большинстве случаев дрон будет сбит. А его размеры тоже не добавляют живучести при стрельбе по нему", — подчеркнул военный.

FPV-дрон с катушкой оптоволокна Фото: "Армия Информ"

Как рассказывали Александру Карпюку знакомые пилоты, оптоволокно имеет шанс на обрыв в разных случаях от 3 из 10 до 5 из 10 дронов. Бывало даже, когда волокно обрывалось в двух третях дронов из одной партии. Успех зависит от многих факторов: от производителя, осторожности транспортировки дрона на позицию, погодных условий. На расстояниях 7-10 километров радиосвязь тоже довольно стабильно работает.

По мнению военного, потенциал радиоуправления еще не исчерпан, при этом россияне сильнее развились в этом направлении. У РФ больше производителей, гораздо больший диапазон частот, типов боевых частей, антенн и ретрансляторов. В Украине технологии развивались, пока производители работали на "гаражном уровне", но это развитие приостановилось, когда начали закупать по требованиям Минобороны.

"Дроны устаревшие, несоответствующие современному полю боя, а желание играть по неэффективным правилам у МО больше, чем желание поставлять эффективные дроны. Мы живем только потому, что есть Aliexpress и "конфетные" в каждой бригаде. Есть много интересных решений, но их некому применять и ставить на вооружение", — поделился Александр Карпюк.

FPV-дрон "Громила" с катушкой оптоволокна от БФ "Небо победы" Фото: БФ "Небо перемоги"

Преимущества новых дронов

Дроны с оптоволокном могут преодолевать участки, перекрытые средствами РЭБ, при этом не излучают сигнал, поэтому невидимы для радиоэлектронной разведки. Минобороны пока не закупает детекторы с микрофонами, которые распознают БПЛА в режиме радиотишины по звуку. Сейчас украинские воины днем могут увидеть оптоволоконные коптеры собственными глазами, а вот ночью заметить их сложно, поэтому средства с тепловизорами атакуют довольно эффективно.

Дроны на оптике способны садиться на землю и находиться там в режиме ожидания довольно долго. Они не зависят от радиогоризонта, поэтому не требуют для работы наличия ретранслятора в воздухе. Позицию пилота дрона на оптике невозможно обнаружить средствами РЭР, только визуально.

По мнению Александра Карпюка — это современный вариант противотанковых управляемых ракет, которым надо отражать вражеские штурмы и поддерживать союзников в зоне с очень активной РЭБ. Они меньше ракет, летят дальше, и позволяют уничтожать цели за препятствиями, облетая их.

"Дронов на оптике, даже с учетом их недостатков этим летом мы увидим много, и они могут обоснованно стать ужасом нашего первого эшелона", — подытожил Александр Карпюк.

Как рассказал в конце марта командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов, российские FPV-дроны запутываются в оптоволокне, которого уже очень много на некоторых участках фронта. Например, такие случаи уже неоднократно фиксировали в лесах на Лиманском направлении.