Впереди много вызовов: в чем сложности разработки турецкого истребителя 5 поколения TF-X

Разработка самолета дорогостоящая и крайне сложная задача. Для турецкой оборонки она еще осложняется и сложными отношениями с США.

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В Турции продолжаются работы по разработке национального истребителя 5 поколения TF-X. Однако впереди инженеров будут ждать сложности. Об этом сообщает The War Zone.

Turkish Aerospace Industries (TUSAS) изготавливают прототип истребителя TF-X. В Анкаре собрали основную часть фюзеляжа и крыльев. Также в прототипе уже есть кабина без оборудования и сопла для двигателей, которые также еще не установлены.

[ + – ] Производство прототипа TF-X

По размерам TF-X будет несколько больше чем американский F-35, но меньше чем F-22 Raptor. Общая длина у TF-X составляет 18,2 метра, а размах крыльев 11, 89 метров. Прототип планируют выпустить с ангара 18 марта 2023 года.

Сроки по первому полету сместились с 2025 на 2026 год, а первые машины должны поставляться в армию в начале 2030-х. Ранее воздушные судна должны были поступать в ВС Турции в 2028 году.

Какие сложности есть на пути разработки TF-X?

На пути создания истребителя Турция может столкнуться с рядом проблем:

силовая установка

конкуренция с другими разработками

стоимость создания

вероятная зависимость от иностранных деталей

Основной проблемой в издании называют двигатель для TF-X. После ухудшения отношений с США, программа по разработке истребителей столкнулась с проблемой силовой установки. Первоначально планировалась покупка F-110-GE-129 или F110-GE-132 компании General Electric, но их поставки могут задержаться.

[ + – ] Лицензионная версия двигателя F-110 для F-15C/D

В Турции производят их по лицензии для F-16C/D, но с более упрощенными требованиями к техобслуживанию и логистике. Нет никакой гарантии, что Штаты поставят Турции нужные двигатели. Ранее предполагалось установить в качестве альтернативы российские силовые установки, но полномасштабная война против Украины и санкции делают сделку очень маловероятной.

Есть надежда на отечественный двигатель, но его разработка вряд ли сделает его доступным до 2038 года.

Другой проблемой является конкуренция и стоимость разработки. Для одной Турции разработка может оказаться слишком дорогостоящей, а поставка современной авионики также под угрозой из-за конкуренции на мировом рынке. Южная Корея, Китай и другие страны также разрабатывают свои самолеты 5 поколения. Поэтому амбициозные задачи Турции могут быть не реализованы в срок.

Напомним, строительство истребителя TF-X началось в ноябре 2021 года. Из ангара самолет должны вывести в 2023 году к столетию Республики.