Переговорів між Україною та Росією в Туреччині не буде: що кажуть у МЗС

Повідомлення про прямі переговори України та Російської Федерації, які нібито мають відбутися 15-16 квітня в Анкарі, не відповідають дійсності.

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Про це сказала ведуча "ТСН.Тиждень" Алла Мазур, посилаючись на слова міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Нічого такого, каже Андрій Сибіга, не планувалося", — заявила Мазур.

Зазначимо, що про нібито заплановані переговори в Анкарі повідомило видання CNN Turk із посиланням на свої джерела в Міністерстві оборони Туреччини. У виданні стверджували, що на зустрічі обговорюватимуть питання безпеки судноплавства в Чорному морі.

Нагадаємо, українська делегація 11 квітня провела переговори у Вашингтоні з питання оновленої пропозиції США щодо пріоритетного доступу до корисних копалин, яка виявилася "експансивнішою і максималістською" порівняно з початковою версією.

Прессекретар Державного департаменту США Теммі Брюс також заявила, що єдиний пункт, який наразі можуть обговорювати делегації США і Росії, — це припинення вогню, а інші теми не розглядатимуться.