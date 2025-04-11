"Це м'ясорубка": в Держдепі США розкрили один пункт, про який ведуть перемовини з РФ

Єдиний пункт, який наразі може обговорюватись делегаціями США та Росії — це припинення вогню, а інші теми не розглядатимуться.

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Про це під час пресконференції заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

За її словами, Вашингтон не бачить сенсу в переговорах, доки не буде досягнуто припинення бойових дій.

"Це м’ясорубка. І нічого іншого не може бути обговорено для досягнення результату, доки не припиняться стрілянина і вбивства", — сказала Брюс.

Вона підкреслила, що президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо публічно дали зрозуміти російській делегації, що стоїть на кону.

"Це динаміка, яка не буде вирішена військовим шляхом", — зазначила Брюс.

Речниця Держдепу також підкреслила, що США уважно стежитимуть за поведінкою Росії.

"Міністр Рубіо чітко дав зрозуміти, що за кілька тижнів ми дізнаємось, чи налаштована Росія серйозно", — наголосила Брюс.

Нагадаємо, 25 березня в Держдепі США пояснили, коли обговорюватимуться деталі миру в Україні.

Фокус також писав про те, що адміністрація Трампа розробила план із захоплення Гренландії.