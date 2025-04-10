"Військові варіанти не розглядалися": адміністрація Трампа розробила план із захоплення Гренландії

Ідея президента США Дональда Трампа взяти під контроль територію Гренландії перейшла від риторики до офіційної політики Білого дому та має план з чіткими інструкціями як цього досягнути.

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Про це пише The New York Times.

Неназваний американський чиновник повідомив журналістам, що Рада національної безпеки Білого дому кілька разів збиралася, щоб обговорити план узяття Гренландії під контроль США, а нещодавно ця Рада надіслала конкретні інструкції різним гілкам влади

За даними The New York Times, план мобілізує кілька департаментів кабінету міністрів, але його деталі наразі незрозумілі.

"Попри натяки пана Трампа на можливе застосування сили, під час обговорень під керівництвом Ради безпеки ніколи серйозно не розглядалися військові варіанти, сказав чиновник", — йдеться у матеріалі.

Замість цього адміністрація Трампа робить акцент на переконанні, а не на примусі. Зокрема зусилля будуть спрямовані на те, щоб переконати 57-тисячне населення Гренландії в тому, що вони повинні просити про приєднання до Сполучених Штатів.

Серед іншого, у Трампа обговорювали розміщення реклами і кампанії в соцмережах, а серед меседжів США — апеляція до спільної спадщини гренландців та інуїтів, корінного населення Аляски.

Адміністрація Трампа також розглядає можливі фінансові стимули для гренландців. Зокрема надання річних субсидій у розмірі 10 тисяч доларів на кожного жителя острова замість 600 мільйонів доларів субсидій, які Данія надає острову щорічно.

"Деякі чиновники Трампа вважають, що ці витрати можуть бути компенсовані новими доходами від видобутку природних ресурсів Гренландії, які охоплюють рідкісноземельні мінерали, мідь, золото, уран і нафту", — підкреслили автори матеріалу.

Нагадаємо, опитування Wall Street Journal показало, що більшість американців проти ідеї Трампа щодо контролю над Канадою й Гренландією.

1 квітня видання The Financial Times оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що адміністрація Трампа запланувала перші переговори на високому рівні з Данією щодо взяття контролю над Гренландією.