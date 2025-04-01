Трамп хоче Гренландію: заплановані перші переговори на високому рівні, — FT

Президент США Дональд Трамп пообіцяв американцям, що отримає острів під контроль. За даними ЗМІ, вже цього тижня відбудуться переговори з Данією щодо цього.

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Деталями з посиланням на двох неназваних офіційних осіб 1 квітня поділились у The Financial Times.

З їхніх слів, у кулуарах зустрічі очільників МЗС країн НАТО у Брюсселі заплановані переговори держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Данії Ларса Люкке Расмуссена. Це відбудеться на тлі "бурхливої ​​дипломатичної активності" обох сторін щодо Гренландії.

Однак зазначається, що зустріч може бути скасована через напружені відносини між країнами. В цей час у Гренландії саме з візитом має бути прем’єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен — через кілька днів після того, як острів відвідав віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Після візиту Венса Трамп заявив, що американці "повинні мати Гренландію" і повторив аргументи про вирішальне значення для безпеки володіння багатим на корисні копалини островом. Він переконаний, що Данія не здатна захистити від посилення російської та китайської активності.

Джерела передали, що чиновники США і Данії перебувають підтримують мінімальні дипломатичні контакти. Ще у січні Рубіо й Расмуссен розмовляли телефоном 20 хвилин. Через тиждень після того відбулася "неприємна розмова" між Трампом і Фредеріксен.

Раніше Данія намагалася ігнорувати заяви Трампа й навіть закликала союзників не реагувати на це. Однак останніми тижнями тактика була змінена. На вихідних Расмуссен публічно розкритикував риторику Вашингтона.

"Звичайно, ми відкриті до критики. Але дозвольте мені бути абсолютно відвертим: нам не подобається тон, у якому це висловлено… це не те, як ви говорите зі своїми близькими союзниками", — сказав він..

У самій Гренландії думки дещо розділилися. Деякі політики спочатку спробували скористатись інтересами республіканця, щоб підштовхнути країну до незалежності від королівства. Однак все частіше з’являються ознаки, що на острові бачать небезпеку у надто поспішному відділенні від Данії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримає Гренландію з ймовірністю у 100%. Він не став виключати й анексії військовим шляхом.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів не продається і ніколи не буде продаватись. У столиці Нууке люди вийшли на протест проти заяв Трампа.