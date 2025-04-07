Більшість американців проти ідеї Трампа щодо контролю над Канадою й Гренландією, — опитування

Більшість американців не підтримують ідеї президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо розширення території країни за рахунок Гренландії та Канади. Згідно з опитуванням, 62% респондентів назвали це "поганою ідеєю".

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Відповідні результати показало опитування Wall Street Journal. Лише 25% опитаних вважають це гарною ідеєю, яка нібито зміцнить національну безпеку й економіку.

Фото: WSJ

Серед республіканців підтримка таких ідей залишається вищою: 51% вважають їх доцільними, хоча 28 все ж виступають проти. Варто зазначити, що в опитуванні не згадувалось про подібні бажання Трампа контролювати Панамський канал або, принаймні тимчасово, сектор Газа.

"Розбіжності між двома політичними партіями щодо американської зовнішньої політики переросли в прірву, як показує опитування Wall Street Journal, оскільки виборці-республіканці все частіше виступають проти допомоги Україні, вільної торгівлі та міжнародних зобов’язань", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, на думку 81% республіканців, союзники США не несуть достатньої відповідальності за свою безпеку, і виступають за скорочення американської участі. Водночас 83% демократів наголосили на важливості міжнародних альянсів і підтримці їх коштом бюджету.

Опитування проводилось з 27 березня по 1 квітня та охоплювало 1500 зареєстрованих виборців. Похибка становить близько 2,5%.

Нагадаємо, що в березні у двох найбільших містах Гренландії відбулися численні мітинги проти намірів американського президента Дональда Трампа придбати острів. Прем'єр-міністр Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що територія не продається і закликав європейські країни підтримати його.

Варто додати, що 5 квітня в усіх американських штатах розпочалися анонсовані акції протесту проти чинного глави США Дональда Трампа щодо його політики, а також запроваджених мит до різних країн. Також до мітингів проти глави США долучилися міста в країнах Європи та Латинської Америки.