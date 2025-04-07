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Більшість американців проти ідеї Трампа щодо контролю над Канадою й Гренландією, — опитування

Гренландія, Трамп, США
Більшість американців проти політики Дональда Трампа щодо Гренландії та Канади (ілюстративне фото)

Більшість американців не підтримують ідеї президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо розширення території країни за рахунок Гренландії та Канади. Згідно з опитуванням, 62% респондентів назвали це "поганою ідеєю".

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Відповідні результати показало опитування Wall Street Journal. Лише 25% опитаних вважають це гарною ідеєю, яка нібито зміцнить національну безпеку й економіку.

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Фото: WSJ

Серед республіканців підтримка таких ідей залишається вищою: 51% вважають їх доцільними, хоча 28 все ж виступають проти. Варто зазначити, що в опитуванні не згадувалось про подібні бажання Трампа контролювати Панамський канал або, принаймні тимчасово, сектор Газа.

"Розбіжності між двома політичними партіями щодо американської зовнішньої політики переросли в прірву, як показує опитування Wall Street Journal, оскільки виборці-республіканці все частіше виступають проти допомоги Україні, вільної торгівлі та міжнародних зобов’язань", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, на думку 81% республіканців, союзники США не несуть достатньої відповідальності за свою безпеку, і виступають за скорочення американської участі. Водночас 83% демократів наголосили на важливості міжнародних альянсів і підтримці їх коштом бюджету.

Опитування проводилось з 27 березня по 1 квітня та охоплювало 1500 зареєстрованих виборців. Похибка становить близько 2,5%.

Нагадаємо, що в березні у двох найбільших містах Гренландії відбулися численні мітинги проти намірів американського президента Дональда Трампа придбати острів. Прем'єр-міністр Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що територія не продається і закликав європейські країни підтримати його.

Варто додати, що 5 квітня в усіх американських штатах розпочалися анонсовані акції протесту проти чинного глави США Дональда Трампа щодо його політики, а також запроваджених мит до різних країн. Також до мітингів проти глави США долучилися міста в країнах Європи та Латинської Америки.