Большинство американцев против идеи Трампа по контролю над Канадой и Гренландией, — опрос

Большинство американцев не поддерживают идеи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по расширению территории страны за счет Гренландии и Канады. Согласно опросу, 62% респондентов назвали это "плохой идеей".

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Соответствующие результаты показал опрос Wall Street Journal. Лишь 25% опрошенных считают это хорошей идеей, которая якобы укрепит национальную безопасность и экономику.

Фото: WSJ

Среди республиканцев поддержка таких идей остается выше: 51% считают их целесообразными, хотя 28 все же выступают против. Стоит отметить, что в опросе не упоминалось о подобных желаниях Трампа контролировать Панамский канал или, по крайней мере временно, сектор Газа.

"Разногласия между двумя политическими партиями относительно американской внешней политики переросли в пропасть, как показывает опрос Wall Street Journal, поскольку избиратели-республиканцы все чаще выступают против помощи Украине, свободной торговли и международных обязательств", — говорится в сообщении.

В частности, по мнению 81% республиканцев, союзники США не несут достаточной ответственности за свою безопасность, и выступают за сокращение американского участия. В то же время 83% демократов отметили важность международных альянсов и поддержке их за счет бюджета.

Опрос проводился с 27 марта по 1 апреля и охватывал 1500 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет около 2,5%.

Напомним, что в марте в двух крупнейших городах Гренландии состоялись многочисленные митинги против намерений американского президента Дональда Трампа приобрести остров. Премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что территория не продается и призвал европейские страны поддержать его.

Стоит добавить, что 5 апреля во всех американских штатах начались анонсированные акции протеста против действующего главы США Дональда Трампа относительно его политики, а также введенных пошлин в разные страны. Также к митингам против главы США присоединились города в странах Европы и Латинской Америки.