"Справа не в довірі": в Держдепі США пояснили, коли обговорюватимуться деталі миру в Україні

Речниця Державного департаменту США ухилилась від відповіді на запитання про те, чи можна довіряти Володимиру Путіну.

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Детальні умови щодо тривалого миру в Україні можуть обговорюватись виключно після повного припинення вогню між воюючими сторонами. Про це під час брифінгу заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс

"Тільки після припинення вогню — повного припинення вогню, — як зазначив президент і, звичайно, держсекретар, ми зможемо обговорювати розбіжності й те, що відбуватиметься після цього, коли йтиметься про тривалий мир", — сказала Брюс.

Вона підкреслила, що світ ще "ніколи не був настільки близьким до повного припинення вогню", як це є зараз.

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Мирні переговори: шанс на припинення вогню чи нова гра Путіна

За словами Брюс американські перемовники в Саудівській Аравії обговорюють з Україною і Росією можливість розширення режиму припинення вогню на Чорне море.

"Це мета зараз — повністю відновити мирну комерційну діяльність. Чорне море, звичайно, є ключем до цього. Ми продовжуємо контакти як з Росією, так і з Україною. Ми маємо намір продовжувати роботу з подолання цього розриву", — підкреслила речниця Держдепу.

Водночас вона ухилилася від відповіді на запитання, чи можна довіряти президенту РФ Володимиру Путіну, зазначивши, що головним є результат переговорів.

"Справа не в довірі чи в тому, з ким ви маєте справу, і подобається він вам чи ні, а в тому, що, врешті-решт, буде в кінці", — наголосила Брюс.

Нагадаємо, видання The Moscow Times оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що РФ вимагає у США повністю віддати території чотирьох областей України.

24 березня в ВМС України пояснили, що вкладають у поняття перемир'я на морі з РФ.