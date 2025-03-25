"За всяку ціну": РФ вимагає у США повністю віддати території чотирьох областей України, — ЗМІ

Під час російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії Москва робить ставку на те, що США не будуть перейматися тим, якими областями проходитиме кордон між Україною та РФ.

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Російська делегація на переговорах зі США в Саудівській Аравії вимагає передати під свій контроль території чотирьох областей України — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Про це пише The Moscow Times з посиланням на власні джерела.

Кремль розраховує отримати контроль над цими регіонами в їх адміністративних межах попри те, що фактично не контролює повністю жоден з них.

"Володимир Путін політично не може собі дозволити втратити ці території, і Росія має намір за всяку ціну закріпити над ними контроль. У Конституції немає механізму для виходу регіонів зі складу Росії. Нам потрібні вся Запорізька і вся Херсонська область", — сказало джерело видання.

Інший співрозмовник, який є чинним російським чиновником, зазначив, що Москва сподівається на те, що США чинитимуть тиск на Україну та вимагатимуть повністю вивести свої війська з окупованих Росією областей.

"Або Трамп вплине на них, щоб вони пішли, або нам скажуть: "Вступайте в затяжні переговори і паралельно використовуйте військову силу для встановлення контролю". Це найгірший для нас варіант, тому що форсування річок — завжди болюча операція", — пояснив чиновник.

Водночас, за даними журналістів, РФ може спробувати захопити частину Дніпропетровської або Сумської області, щоб потім запропонувати їх обмін на Херсон і Запоріжжя.

"Ми сподіваємося знайти варіант, за якого не доведеться форсувати Дніпро і штурмувати Херсон. Дуже сподіваюся, що до цього не дійде. Це означатиме для нас тисячі втрат", — підкреслило джерело видання.

Крім того, в Кремлі розраховують на те, що адміністрації Дональда Трампа не настільки важливо, які саме території відійдуть росіянам.

"Наскільки я розумію, Трамп хоче бачити сучасну, добре озброєну, прозахідну Україну. Він не може просто так віддати Україну повністю. Але де саме буде проведено кордон — для нього це не так уже й важливо", — наголосили співрозмовники The Moscow Times.

Нагадаємо, 6 березня військовослужбовець ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що росіяни хочуть вийти до кордонів Дніпропетровщини.

20 березня представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія розраховує, що США припинять постачати Україні озброєння і розвіддані.