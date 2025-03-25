"Любой ценой": РФ требует у США полностью отдать территории четырех областей Украины, — СМИ

Во время российско-американских переговоров в Саудовской Аравии Москва делает ставку на то, что США не будут беспокоиться о том, по каким областям будет проходить граница между Украиной и РФ.

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Российская делегация на переговорах с США в Саудовской Аравии требует передать под свой контроль территории четырех областей Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на собственные источники.

Кремль рассчитывает получить контроль над этими регионами в их административных границах, несмотря на то, что фактически не контролирует полностью ни один из них.

"Владимир Путин политически не может себе позволить потерять эти территории, и Россия намерена любой ценой закрепить над ними контроль. В Конституции нет механизма для выхода регионов из состава России. Нам нужны вся Запорожская и вся Херсонская область", — сказал источник издания.

Другой собеседник, который является действующим российским чиновником, отметил, что Москва надеется на то, что США будут оказывать давление на Украину и требовать полностью вывести свои войска из оккупированных Россией областей.

"Либо Трамп повлияет на них, чтобы они ушли, либо нам скажут: "Вступайте в затяжные переговоры и параллельно используйте военную силу для установления контроля". Это худший для нас вариант, потому что форсирование рек — всегда болезненная операция", — пояснил чиновник.

В то же время, по данным журналистов, РФ может попытаться захватить часть Днепропетровской или Сумской области, чтобы потом предложить их обмен на Херсон и Запорожье.

"Мы надеемся найти вариант, при котором не придется форсировать Днепр и штурмовать Херсон. Очень надеюсь, что до этого не дойдет. Это будет означать для нас тысячи потерь", — подчеркнул источник издания.

Кроме того, в Кремле рассчитывают на то, что администрации Дональда Трампа не столь важно, какие именно территории отойдут россиянам.

"Насколько я понимаю, Трамп хочет видеть современную, хорошо вооруженную, прозападную Украину. Он не может просто так отдать Украину полностью. Но где именно будет проведена граница — для него это не так уж и важно", — отметили собеседники The Moscow Times.

Напомним, 6 марта военнослужащий ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что россияне хотят выйти к границам Днепропетровщины.

20 марта представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает, что США прекратят поставлять Украине вооружение и разведданные.