Хотят выйти к границам Днепропетровщины: ВС РФ изменили приоритетное направление, — офицер

Оккупанты решили не штурмовать в лоб Покровск, а обойти его через окрестные села. Для этого задействуют дефицитную бронированную технику, которую экономят на других направлениях.

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Российские оккупанты решили не штурмовать город Покровск в Донецкой области, а продвинуться к границам Днепропетровской области. Из-за этого активизировались бои в районе Удачного и Успеновки. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале "Офицер+" лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Приоритетный участок сейчас у п**аров на Покровском направлении — в сторону Днепропетровской области, в районе Успеновки — Удачное. Враг значительно снизил наступательную активность в направлении Покровска, ведь штурм в лоб такой агломерации населенных пунктов как Покровск и Мирноград и окружающих сел — будет очень сложно и слишком ресурсно затратно даже для р*саков", — написал он.

По его словам, поэтому россияне выбрали тактику обойти город через поля и мелкие села с запада. На данный момент именно в районе Успеновка — Удачное наблюдается наибольшая, по сравнению с другими участками и направлениями, активность дефицитной бронированной техники противника, ежедневно работают стабильно по несколько единиц тяжелой техники, которую оккупанты экономят на других направлениях.

"Как я выразился, идет активность в направлении Днепропетровской области, но, на данный момент, исключительно с целью обойти Покровск, потому что им сейчас важнее установить контроль на Донецкой областью, чем рваться на Днепропетровщину", — написал "Офицер".

В утренней сводке Генштаба ВСУ 6 марта сообщалось, что на Покровском направлении наши защитники остановили 18 наступательных действий агрессора в районах Елизаветовки, Луча, Песчаного, Котлиного, Котляровки, Сергеевки, Богдановки и Андреевки.

Напомним, что 5 марта аналитики проекта DeepState сообщили, что ВС РФ существенно уменьшили количество штурмов на Покровском направлении, зато стягивают новые подразделения.

5 марта также сообщалось, что ВС РФ смогли продвинуться на трех направлениях боевых действий. Одна точка продвижения — в Курской области, еще две — на Купянском направлении, одна — под Покровском.