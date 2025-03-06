Хочуть вийти до кордонів Дніпропетровщини: ЗС РФ змінили пріоритетний напрямок, — офіцер

Окупанти вирішили не штурмувати в лоб Покровськ, а обійти його через навколишні села. Для цього задіюють дефіцитну броньовану техніку, яку економлять на інших напрямках.

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Російські окупанти вирішили не штурмувати місто Покровськ на Донеччині, а просунутися до кордонів Дніпропетровської області. Через це активізувалися бої в районі Удачного та Успенівки. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Пріоритетна ділянка зараз у п**арів на Покровському напрямку — в сторону Дніпропетровської області, в районі Успенівки — Удачне. Ворог значно знизив наступальну активність в напрямку Покровська, адже штурм в лоб такої агломерації населених пунктів як Покровськ та Мирноград і навколишніх сіл — буде дуже складно і занадто ресурсно затратно навіть для р*саків", — написав він.

За його словами, через це росіяни обрали тактику обійти місто через поля та дрібні сіла із заходу. На даний момент саме в районі Успенівка — Удачне спостерігається найбільша, порівняно з іншими ділянками та напрямками, активність дефіцитної броньованої техніки противника, щодня працюють стабільно по декілька одиниць важкої техніки, яку окупанти економлять на інших напрямках.

"Як я висловився, йде активність в напрямку Дніпропетровської області, але, на даний момент, виключно з метою обійти Покровськ, бо їм зараз важливіше встановити контроль на Донецькою областю, ніж рватися на Дніпропетровщину", — написав "Офіцер".

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 6 березня повідомлялося, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 наступальних дій агресора в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Котлярівки, Сергіївки, Богданівки та Андріївки.

Нагадаємо, що 5 березня аналітики проєкту DeepState повідомили, що ЗС РФ істотно зменшили кількість штурмів на Покровському напрямку, натомість стягують нові підрозділи.

5 березня також повідомлялося, що ЗС РФ змогли просунутись на трьох напрямках бойових дій. Одна точка просування — в Курській області, ще дві — на Куп'янському напрямку, одна — під Покровськом.