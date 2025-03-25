"Дело не в доверии": в Госдепе США объяснили, когда будут обсуждаться детали мира в Украине

Пресс-секретарь Государственного департамента США уклонилась от ответа на вопрос о том, можно ли доверять Владимиру Путину.

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Детальные условия относительно длительного мира в Украине могут обсуждаться исключительно после полного прекращения огня между воюющими сторонами. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс

"Только после прекращения огня — полного прекращения огня, — как отметил президент и, конечно, госсекретарь, мы сможем обсуждать разногласия и то, что будет происходить после этого, когда речь пойдет о длительном мире", — сказала Брюс.

Она подчеркнула, что мир еще "никогда не был настолько близким к полному прекращению огня", как это есть сейчас.

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Мирные переговоры: шанс на прекращение огня или новая игра Путина

По словам Брюс американские переговорщики в Саудовской Аравии обсуждают с Украиной и Россией возможность расширения режима прекращения огня на Черное море.

"Это цель сейчас — полностью восстановить мирную коммерческую деятельность. Черное море, конечно, является ключом к этому. Мы продолжаем контакты как с Россией, так и с Украиной. Мы намерены продолжать работу по преодолению этого разрыва", — подчеркнула пресс-секретарь Госдепа.

В то же время она уклонилась от ответа на вопрос, можно ли доверять президенту РФ Владимиру Путину, отметив, что главным является результат переговоров.

"Дело не в доверии или в том, с кем вы имеете дело, и нравится он вам или нет, а в том, что, в конце концов, будет в конце", — подчеркнула Брюс.

Напомним, издание The Moscow Times обнародовало материал, в котором говорится о том, что РФ требует у США полностью отдать территории четырех областей Украины.

24 марта в ВМС Украины объяснили, что вкладывают в понятие перемирие на море с РФ.