У Туреччині розпочалися наземні випробування національного винищувача TF-X (фото)

На літаку успішно запустили двигуни та частково протестували руліжні системи. Також стало відомо, що перші винищувачі будуть відповідати поколінню 4,5.

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На одному з аеропортів Туреччини розпочалися наземні випробування винищувача TF-X. Про це повідомляє SavunmaSanayST.

16 березня на злітно-посадковій смузі пройшов перший тест прототипу винищувача TF-X. У ході випробувань літака запустили двигуни. Він подолав певну відстань лише за рахунок тяги двигунів, щоб перевірити рульову частину винищувача. Зазначається, що наземні випробування пройшли успішно.

За даними видання, церемонія виходу літака з ангару запланована на завтра, 18 березня. Зовні винищувач пофарбували в сірі тони. Наразі невідомо, коли буде перший випробувальний політ. Відомо, що початкові плани виконати політ TF-X у 2026 році перенесли на раніші терміни — на кінець 2023 року.

Випробування TF-X пройшли успішно

Перші три прототипи винищувача TF-X Block 0 і 1 планують виготовити до кінця 2026 року. Ще через 3 роки буде виготовлено 10 винищувачів Block IA/C для Повітряних сил Туреччини. Водночас наголошується, що перші літаки TF-X будуть 4,5 покоління, пізніше на них встановлять обладнання, яке дозволить повітряному судну відповідати 5 поколінню.

Відомі технічні характеристики TF-X:

розмах крил — 14 метрів;

довжина — 21 метр;

висота — 6 метрів;

максимальна швидкість — 1,8 Маха (2205 км/год);

максимальна висота польоту — 16,7 км.

Нагадаємо, 16 грудня повідомлялося, що в Туреччині озвучили плани з виробництва винищувачів 5 покоління TF-X. Планується виробляти по 2 літаки на місяць.

24 листопада 2022 року ЗМІ написали, що основною складністю для літака буде вартість розробки та пошук двигуна.