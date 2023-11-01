В Турции тестируют "секретный" боевой дрон Anka-3: раскрыты новые детали (видео)

Новейшие беспилотники должны нести до 100 кг боеприпасов, а управлять ими будут пилоты истребителей.

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В Турции компания Turkish Aerospace Industries проводит новые испытания новейшего военного беспилотника Anka-3. Турецкое медиа GDH Defence опубликовало новые кадры в социальной сети X (бывшей Twitter).

Беспилотный самолет Anka-3 протестировали на взлетной полосе. Судя по ролику, инженеры проверили, как работает шасси, рулежная система, закрылки и другие элементы конструкции.

Результаты этих испытаний пока не разглашаются, однако GDH Defence раскрыло ключевые технические характеристики нового БПЛА:

высота полета — 12 км;

максимальная скорость — 0,7 Маха (около 857 км/ч);

крейсерская скорость — 463 км/ч;

полезная нагрузка — до 1200 кг;

максимальная взлетная масса — 6500 кг;

продолжительность полета — 10 часов.

Anka-3 получил корпус типа "летающее крыло" с низкой радиолокационной заметностью и похож на уменьшенную копию американского стелс-самолета B-2 Spirit. В передней части расположен воздухозаборник, а в задней — реактивный двигатель. Операторы смогут управлять БПЛА с помощью спутниковой связи.

Что касается распределения полезной нагрузки, то до 650 кг можно разместить на каждой из двух станций на фюзеляже, до 650 кг также выдерживает каждой из внутренних и крайних креплений на крыльях — всего получается шесть подвесов. Максимально Anka-3 может поднять и использовать во время миссий боеприпасы общим весом 100 кг.

Беспилотник Anka 3 может запускать ракеты "Супер Молния" Фото: Twitter

Турецкий инженер и военный обозреватель Огужан Уйгун в X пишет, что Anka-3 сможет работать в паре с истребителями 5-го поколения KAAN, пилоты которых будут управлять беспилотниками в воздухе с помощью специальных шлемов. По их команде дроны Anka-3 будут подлетать к цели спереди, делать снимки и при необходимости наносить удары по противнику, запуская ракеты "Супер Молния" класса "воздух-воздух" или "воздух-земля". Пока вражеские системы противовоздушной обороны будут отвлечены беспилотниками, KAAN смогут уничтожать основные цели с минимальным риском.

Turkish Aircraft Industries представила беспилотник Anka-3 в марте 2023 года, а до этого долго держала разработку в секрете. Предполагается, что военные смогут применять их как для атак, так и для разведки и радиоэлектронной борьбы.

В апреле в Турции начались испытания Anka-3. Тогда беспилотник впервые вывели на взлетно-посадочную полосу для рулежных испытаний. Разработчики планировали поднять аппарат в воздух в мае, но до сих пор не смогли этого сделать, если судить по новостям.