Беспилотное летающее крыло: турецкий БПЛА ANKA-3 прошел летные испытания (видео)

Беспилотник в ходе тестового полета сбросил высокоточную минибомбу "Толун" с дальностью поражения более 100 км. Боеприпас предназначен для уничтожения укрепленных объектов и дургих прочных целей.

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Турецкая оборонная корпорация Turkish Aerospace Industries (TAI) провела очередное успешное испытание беспилотного летательного аппарата ANKA-3, созданного по схеме "летающего крыла". В ходе выполнения последнего теста дрон использовал переносное вооружение, чтобы доказать его высокие боевые возможности. Об этом 22 октября сообщили в Defence24.

Первая демонстрация полета ANKA-3 состоялась в декабре прошлого года. Тогда испытательный полет длился около 70 минут и продемонстрировал высокие аэродинамические характеристики дрона. Его конструкции предусматривают наличие стелсовых характеристик, что делает возможным использование аппаратных средств в зонах с ограниченным доступом и для проведения скрытных операций на территории.

Недавние испытания ANKA-3 показали эффективность применения управляемого вооружение. Во время полета над полигоном в районе Конья-Карапынар аппарат сбросил высокоточную минибомбу "Толун", разработанную турецкой компанией Aselsan.

Бомба, оснащенная спутниковой инерциальной системой наведения GPS/INS, имеет дальность поражения более 100 км при сбросе с высоты 12 км. При весе в 135 кг "Толун" использует технологию пробивания железобетонных конструкций толщиной до 1 метра, что делает его идеальной для уничтожения прочных целей.

Испытания сопровождались онлайн-трансляцией, которую наблюдали инженеры TAI из своего технологического центра в Стамбуле. Опубликованное видео с высоты птичьего полета и разрушительную силу оружия, которое обеспечивает успешность испытаний и большие перспективы применения ANKA-3 в боевых действиях.

Напомним, компания Turkish Aircraft Industries (TAI) в 2023 году представила малозаметный боевой БПЛА с летающим крылом. Разработчики отметили, что самолет предназначен не только для нанесения ударов, но и для наблюдения и радиоэлектронной борьбы.