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Воєнний фокус

Туреччина тестує нові глісадні бомби TOLUN GPS/INS: що відомо про боєприпас (відео)

F-16 з авіабомбою TOLUN
Фото: Скрін відео | Турецький F-16 з авіабомбою TOLUN

Боєприпас може запускатися з повітряної платформи за допомогою інтелектуальної пускової системи SADAK-4T Salan. Дальність ураження авіабомби може досягати 55 км.

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Провідна оборонна компанія Туреччини, Aselsan, нещодавно завершила успішні випробування своєї останньої новинки — керованого боєприпасу TOLUN GPS/INS, розміщеного на інтелектуальній пневматичній чотиримісній стійці (SADAK-4T). Про це 29 лютого повідомив глава оборонної промисловості країни Халук Гергюн.

З винищувача F-16, оснащеного пусковою платформою SADAK-4T, було запущено чотири високоточні глісадні бомби TOLUN, які точно вразили чотири різні цілі.

Удари було завдано з відстані 30 км, що демонструє розширені можливості Туреччини з використання своїх ВПС для завдання точних і прихованих авіаударів по цілях потенційного противника.

"Ми успішно випробували потенціал збільшення сили, який ми надамо нашим ВПС за допомогою боєприпасів TOLUN, випущених по численних цілях із системи запуску SADAK-4T", — ідеться в повідомленні.

За словами інженерів Aselsan, інтеграція SADAK-4T і TOLUN дає змогу одному бойовому літаку одночасно вражати до восьми різних цілей, що ще більше підвищує ефективність повітряних сил Туреччини.

Що відомо про турецьку авіабомбу

Глісадна бомба TOLUN є комплексним керованим повнофункціональним боєприпасом GPS/INS, який можна запускати з повітряної платформи за допомогою інтелектуальної пускової системи SADAK-4T Salan, розробленої для підвищення оперативних можливостей і ураження декількох цілей за один виліт.

Мініатюрна бомба, дальність дії якої за сприятливих умов становить близько 100 км, є еквівалентом бомби МК-81 і має вагу близько 113 кг.

Боєприпас здатний пробивати залізобетонні цілі завтовшки 1 метр завдяки високій точності влучання і спеціальній конструкції носової частини, що робить його ефективним для ураження стратегічних цілей у різних бойових сценаріях. При цьому розробники стверджують, що дальність авіабомби сягає 55 км.

бомба TOLUN Fullscreen
Глісадна бомба TOLUN

Нагадаємо, турецький національний бойовий літак KAAN, розроблений Turkish Aerospace Industries, 21 лютого вперше піднявся в небо. Очікується, що перший літак надійде до лав Повітряних сил Туреччини 2028 року.