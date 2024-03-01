Туреччина тестує нові глісадні бомби TOLUN GPS/INS: що відомо про боєприпас (відео)

Боєприпас може запускатися з повітряної платформи за допомогою інтелектуальної пускової системи SADAK-4T Salan. Дальність ураження авіабомби може досягати 55 км.

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Провідна оборонна компанія Туреччини, Aselsan, нещодавно завершила успішні випробування своєї останньої новинки — керованого боєприпасу TOLUN GPS/INS, розміщеного на інтелектуальній пневматичній чотиримісній стійці (SADAK-4T). Про це 29 лютого повідомив глава оборонної промисловості країни Халук Гергюн.

З винищувача F-16, оснащеного пусковою платформою SADAK-4T, було запущено чотири високоточні глісадні бомби TOLUN, які точно вразили чотири різні цілі.

Удари було завдано з відстані 30 км, що демонструє розширені можливості Туреччини з використання своїх ВПС для завдання точних і прихованих авіаударів по цілях потенційного противника.

"Ми успішно випробували потенціал збільшення сили, який ми надамо нашим ВПС за допомогою боєприпасів TOLUN, випущених по численних цілях із системи запуску SADAK-4T", — ідеться в повідомленні.

За словами інженерів Aselsan, інтеграція SADAK-4T і TOLUN дає змогу одному бойовому літаку одночасно вражати до восьми різних цілей, що ще більше підвищує ефективність повітряних сил Туреччини.

Що відомо про турецьку авіабомбу

Глісадна бомба TOLUN є комплексним керованим повнофункціональним боєприпасом GPS/INS, який можна запускати з повітряної платформи за допомогою інтелектуальної пускової системи SADAK-4T Salan, розробленої для підвищення оперативних можливостей і ураження декількох цілей за один виліт.

Мініатюрна бомба, дальність дії якої за сприятливих умов становить близько 100 км, є еквівалентом бомби МК-81 і має вагу близько 113 кг.

Боєприпас здатний пробивати залізобетонні цілі завтовшки 1 метр завдяки високій точності влучання і спеціальній конструкції носової частини, що робить його ефективним для ураження стратегічних цілей у різних бойових сценаріях. При цьому розробники стверджують, що дальність авіабомби сягає 55 км.

Глісадна бомба TOLUN

Нагадаємо, турецький національний бойовий літак KAAN, розроблений Turkish Aerospace Industries, 21 лютого вперше піднявся в небо. Очікується, що перший літак надійде до лав Повітряних сил Туреччини 2028 року.