"Визначний день для авіації": турецький винищувач KAAN вперше здійнявся в небо (фото, відео)

Після серії наземних випробувань турецький літак 5 покоління здійснив перший політ. Винищувачем керував льотчик-випробувач Барбарош Демірбаш.

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Турецький національний бойовий літак KAAN, який було розроблено Turkish Aerospace Industries, вперше здійнявся в небо. Про це повідомляє Defence Turk.

Вранці 21 лютого 2024 року турецький винищувач KAAN вперше здійнявся в небо в межах серії випробувань. Наприкінці 2023 року літак пройшов низку випробувань:

катапультного крісла;

статичні випробування систем керування;

систем авіоніки;

запуск і тестування двигуна;

прохід на злітній смузі.

Після цього було дозволено здійснити перший зліт. Окрім цього у виданні повідомляють, що розпочато будівництво ще двох тестових літаків KAAN. Готовність одного з них має бути вже в середині цього року, а перший літак надійде у стрій Повітряних сил Туреччини у 2028 році.

KAAN в супроводі з F-16 Фото: SavunmaSanayiST

У прототипі KAAN використовується американський двигун F110, як і на F-16. Анкара подала запит у США щодо спільного виробництва двигунів GE Aerospace. Загалом закуплено 6 двигунів для трьох перших прототипів.

KAAN здійснив перший випробувальний політ Фото: Twitter / Selçuk Bayraktar

Відомо, що випробувальний політ здійснив льотчик-випробувач Барбарош Демірбаш. Після приземлення літака глядачі і розробники зустріли борт оваціями.

Нагадаємо, 15 лютого посол Боднар заявив, що Україна планує придбати турецькі винищувачі KAAN. До того ж українські спеціалісти беруть участь в розробці літака 5 покоління.

20 лютого ЗМІ писали, яким буде новий авіаносець ВМС Туреччини, який стане платформою для KAAN.