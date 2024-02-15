Україна планує придбати турецькі винищувачі 5 покоління KAAN, – посол Боднар

За словами Василя Боднара, Україна також бере участь в розробці двигуна для турецького винищувача.

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Посол України в Анкарі Василь Боднар розповів, що Україна планує в перспективі закупити турецькі винищувачі KAAN 5 покоління. Про це він сказав в ефірі телеканалу CNN Türk.

За словами посла, українські інженери працюють у програмі створення двигуна для турецького винищувача KAAN.

"Українські фахівці працюють у рамках проєкту зі створення двигуна для турецького національного бойового літака Kaan. Це не нова історія. У нас є кілька досвідчених компаній з розробки двигунів", — розповів Боднар.

Також він додав, що турецький національний винищувач може скласти конкуренцію американським F-35 і F-22. Але варто зазначити, що F-22 Raptor Сполучені Штати не продають на експорт.

"Україна також придбає KAAN. І ми не обмежимося їхньою покупкою, ми будемо їх використовувати, і знаємо, де це робитимемо", — наголосив Боднар.

KAAN

Турецький проєкт національного бойового літака розпочався у 2017 році. Одна з причин — США виключили Туреччину з програми F-35 через придбання російських засобів ППО С-400. Найближчим часом в Туреччині планують провести перший політ на KAAN. Серійне виробництво літаків має розпочатись у 2028 році.

Перші серійні літаки матимуть характеристики винищувача 4++ покоління, але надалі його авіоніку і обладнання оновлять, щоб він відповідав характеристикам літаків 5 покоління.

Нагадаємо, в серпні 2023 року ЗМІ писали, що Туреччина шукає партнерів для винищувача KAAN через економічні складнощі.

29 вересня в Британії випробували катапультування крісла на винищувач TF-X він же KAAN.