Туреччина шукає партнерів для винищувача KAAN через економічні складнощі, – ЗМІ

Економіка Туреччини має високу інфляцію та борги. Зокрема в цьому році треба витрати 250 млрд доларів на виплати. Тому Анкара вже шукає партнерів, які б розділили фінансовий тягар.

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Турецька економіка переживає високу інфляцію, що на думку аналітиків може викликати проблеми з програмою створення винищувача 5 покоління TF-X. Про це повідомляє Defense News.

В березні 2023 року зовнішній борг Туреччини зріз до майже 476 млрд доларів. При тому протягом наступного року треба погасити борги на суму до 250 млрд доларів. Відтак оборонний аналітик Озгур Ексі вважає, що програму TF-X неминуче чекатимуть труднощі.

"Програма TF-X неминуче зіткнеться з фінансовими труднощами через економічну ситуації в країні", — сказав Озгур Ексі.

Тому Анкара активно шукає іноземних партнерів, які могли б зменшити фінансовий тягар на програму. Зокрема 14 серпня Міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер заявив, що Пакистан збирається доєднатися до розробки. Також підписано угоду з Азербайджаном. Баку наразі підписав протокол щодо вивчення участі в програмі TF-X.

На запит журналістів у Пакистані не стали повідомляти щодо того, чи доєднались вони до програми.

"Багатий вуглеводнями Азербайджан має гроші. Пакистан не може передати технологічних ноу-хау. Після того як KAAN буде випробувано в бойових умовах, KAAN може стати варіантом для країн, які не мають доступу до винищувачів західного виробництва", — каже Ексі.

Тим часом 27 грудня очікується, що турецький винищувач здійснить перший політ до сторіччя Турецької республіки. Перші 20 літаків мають надійти на озброєння у 2028 році. Вартість одиниці складатиме 100 млн.

Нагадаємо, наприкінці травня надійшла інформація про те, що українське підприємство "Івченко-Прогрес" бере участь у турецькому тендері на розробку реактивного двигуна для винищувача KAAN (або як ще називають TF-X).

2 травня турецький винищувач 5 покоління отримав офіційну назву KAAN.