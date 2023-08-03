Пакистан у справі: турецький проєкт зі створення літака 5-го покоління KAAN може стати спільним

Зокрема, пакистанські інженери можуть бути залучені до розробки деяких підсистем винищувача. У них уже є досвід у галузі авіабудування, оскільки Пакистан успішно брав участь у спільному проєкті з Китаєм із розробки літака JF-17.

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Пакистан може приєднатися до турецького проєкту винищувача 5-го покоління KAAN, причому Анкара заявляє, що почне переговори про це з Ісламабадом. Партнером компанії Turkish Aerospace Industries (TAI) може виступити пакистанський аерокосмічний комплекс у Камрі (PAC-K). Про це 20 серпня повідомило видання Defence Mirror.

Оглядачі пишуть, що під час виставки IDEF 2023, яка проходила в Стамбулі, компанія TAI оголосила про приєднання Азербайджану до проєкту KAAN, не уточнивши ступінь його участі. Якщо до проєкту приєднається Пакистан, то він стане другим іноземним партнером.

"Цього місяця ми будемо обговорювати з нашими пакистанськими колегами питання про офіційне включення Пакистану в нашу національну програму створення винищувачів", — заявив заступник міністра національної оборони Туреччини Джелал Самі Тюфекчі.

Водночас наголошується, що Пакистан підтримує тісні відносини з Туреччиною в галузі оборонних технологій, вже маючи досвід участі в авіабудуванні. Зокрема, Пакистан успішно брав участь у спільному проєкті з Китаєм із розробки літака JF-17.

За наявними відомостями, Ісламабаду буде доручено виробництво кількох підсистем для винищувача KAAN.

Коротко про новий турецький винищувач

KAAN замінить у Туреччині американські винищувачі четвертого покоління F-16 Fighting Falcon. Згідно із заявами розробників, літак оснащений усіма сучасними системами, які дають змогу класифікувати його як машину 5-го покоління.

Також літак вирізнятиметься високою маневреністю за максимальної швидкості в 1,8 Маха (2205 кілометрів на годину).

Що стосується особливостей конструкції, то є відомості, що турецькі розробники мають намір забезпечити літаку максимальний захист. Наприклад, в обшивці винищувача можуть використовуватися бронеплити на основі сполук бору, що, крім усього іншого, допоможе здешевити вартість виробництва машин.

Нагадаємо, наприкінці травня надійшла інформація про те, що українське підприємство "Івченко-Прогрес" бере участь у турецькому тендері на розробку реактивного двигуна для винищувача KAAN (або як ще називають TF-X). Однак пізніше стало відомо, що літак отримає двигун вітчизняного виробництва. Генеральний директор компанії-розробника TUSAŞ Темел Котіл 26 липня заявив, що винищувач буде готовий до 2028 року.