Турецький винищувач 5 покоління KAAN отримає вітчизняний двигун у 2028 році

Раніше повідомлялось, що в тендері на проєктування двигуна бере участь українська компанія "Івченко-Прогрес".

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На виставці озброєння IDEF-2023 в Стамбулі анонсували, що турецький винищувач 5 покоління KAAN отримає національний двигун у 2028 році. Про це повідомляє інформагенція Anadolu.

Генеральний директор компанії-розробника TUSAŞ Темел Котіл заявив, що робота над створенням національного винищувача триває. Зараз льотчики проводять випробувальні польоти на спеціальному симуляторі. Під час спілкування з журналістами Котіл заявив, що у 2028 році KAAN отримає турецький винищувач. До цього він матиме американський двигун F-1110.

Також амбітні плани компанії полягають в значному нарощуванні прибутку. Якщо до кінця 2023 року очікується отримати понад 2 млрд доларів, то до 2028 року показник хочуть наростити до 10 млрд. TUSAŞ продовжують проводити перші польоти на навчально-бойовому літаку Hürjet, а гелікоптер Atak-2 має значну зацікавленість серед потенційних замовників в країнах Близького сходу.

Додамо, раніше ЗМІ писали, що турецький винищувач KAAN, який також відомий під назвою TF-X, може отримати український двигун. В тендері на розробку двигуна приймає участь "Івченко-Прогрес" та британська Rolls-Royce. За умовами тендеру, інтелектуальні права після завершення проєктування мають повністю перейти у власність Туреччини.

Нагадаємо, 17 березня розпочався етап наземних випробувань національного винищувача TF-X.