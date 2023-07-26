Турецкий истребитель 5 поколения KAAN получит отечественный двигатель в 2028 году

Ранее сообщалось, что в тендере на проектирование двигателя участвует украинская компания "Ивченко-Прогресс".

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На выставке вооружения IDEF-2023 в Стамбуле анонсировали, что турецкий истребитель 5 поколения KAAN получит национальный двигатель в 2028 году. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

Генеральный директор компании-разработчика TUSAŞ Темел Котил заявил, что работа над созданием национального истребителя продолжается. Сейчас летчики проводят испытательные полеты на специальном симуляторе. Во время общения с журналистами Котил заявил, что в 2028 году KAAN получит турецкий истребитель. До этого он будет летать на американском F-1110.

Также амбициозные планы компании заключаются в значительном наращивании прибыли. Если до конца 2023 года ожидается получить более 2 млрд долларов, то к 2028 году показатель хотят нарастить до 10 млрд. TUSAŞ продолжают проводить первые полеты на учебно-боевом самолете Hürjet, а вертолет Atak-2 имеет значительный интерес среди потенциальных заказчиков в странах Ближнего востока.

Добавим, ранее СМИ писали, что турецкий истребитель KAAN, который также известен под названием TF-X, может получить украинский двигатель. В тендере на разработку двигателя принимает участие "Ивченко-Прогресс" и британская Rolls-Royce. По условиям тендера, интеллектуальные права после завершения проектирования должны полностью перейти в собственность Турции.

Напомним, 17 марта начался этап наземных испытаний национального истребителя TF-X.