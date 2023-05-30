Турецкий истребитель TF-X может получить "украинское сердце", – СМИ

Государственное предприятие будет соперничать с британским Rolls-Royce, кооперирующие с турецким производителем Kale Group в тендере на разработку реактивного двигателя.

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Украинское государственное предприятие "Ивченко-Прогресс" принимает участие в турецком тендере на разработку реактивного двигателя для истребителя TF-X. Об этом сообщает SavunmaSanayiST.

Президентство оборонной промышленности объявило тендер на разработку национального реактивного двигателя для истребителя 5-го поколения TF-X. Согласно данным источников издания, в тендере примут участие украинская компания "Ивченко-Прогресс" и британская Rolls-Royce в кооперации с турецкой Kale Group. Последняя известна тем, что они разработали один из первых в Турции турбореактивных ракетных двигателей.

Отмечается, что одно из главных условий — интеллектуальные права после завершения проектирования должны полностью перейти в Турцию. Президент оборонной промышленности Исмаил Демир говорит, что разработка двигателя для истребителя TF-X может занять от 8 до 10 лет. Поэтому на первом этапе у самолета будет американский двигатель F-110. Первый истребитель должен поступить на вооружение ВВС Турции в 2028 году.

В "Милитарном" добавляют, что в 2014 году правительство Турции уже рассылало запросы на поставку 5 компаниям: Eurojet, GE с Pratt & Whitney, Snecma и российскому "Рособоронэкспорту". Однако тогда тендер был отменен.

Попытку повторили в середине 2017 года, в конкурсе приняли участие две компании TRMotor и TAEC — совместное предприятие с Rolls-Royce и турецким Kale Group. Однако не сложилось и тогда, потому что в 2019 году британская компания вышла из совместного предприятия из-за разногласий по разделу интеллектуальной собственности.

Напомним, 17 марта в Турции начался наземный этап испытаний истребителя TF-X. Двигатели и рулежные системы успешно прошли испытания.

16 декабря сообщалось, что в Турции озвучили планы по производству истребителей 5 поколения TF-X. Планируется производить по 2 самолета в месяц.