Турецький винищувач 5 покоління отримав офіційну назву Kaan (фото)
Турецький президент Реджеп Ердоган заявляє, що в найближчі роки завершаться випробування бойового літака. Після цього Туреччина отримає винищувач 5 покоління.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив офіційну назву для винищувача 5 покоління під кодовою назвою TF-X. Про це повідомляє інформагенція Anadolu.
У понеділок, 1 травня, турецький президент виступав на території центру аерокосмічної компанії TUSAŞ в Анкарі. Під час заходу були представлені новітні розробки турецької оборонки:
- ударний гелікоптер ATAK-2;
- прототип ударного БПЛА ANKA-3;
- навчально-тренувальний літак Hürjet;
- і винищувач 5 покоління TF-X.
Новітній винищувач отримав офіційну назву KAAN. Окрім назви, президент Ердоган заявив, що в найближчі роки планується завершити випробування бойового літака. Після цього винищувач будуть передавати Збройним силам Туреччини. Як стверджує Ердоган, країна буде однією з 5 держав, які виробляють літаки 5 покоління.
Додамо, перші випробування KAAN почалися 16 березня 2023 року. Літак успішно запустив двигуни та рухався по злітній смузі. Наразі дата першого повноцінного польоту невідома, але очікується, що це має статися в нинішньому році. Водночас винищувачі спочатку будуть покоління 4,5, проте згодом на них встановлять деталі, які зроблять KAAN літаком 5 покоління.
Виробляти винищувач почали через те, що США виключили Анкару з програми F-35. Причиною стало придбання російських засобів ППО.
Нагадаємо, 16 грудня ЗМІ писали, що Туреччина планує виготовляти по 2 винищувачі 5 покоління на місяць. У 2030-х роках літак мають прийняти на озброєння.